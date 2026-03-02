Auf Metallica folgt bei ‘Stranger Things’ Iron Maiden: In der finalen Folge der Serie setzt es den Klassiker ‘The Trooper‘ auf die Ohren.

Wir erinnern uns alle: Im Finale der vierten Staffel von ‘Stranger Things’ hatten Metallica mit ‘Master Of Puppets’ und die Figur des Eddie Munson (dargestellt von Schauspieler Joseph Quinn) ihren großen Moment. Nun haben die Macher einer weiteren Instanz des Heavy Metal zu einem herzergreifenden Augenblick verholfen. Denn in der abschließenden Folge der neuen und letzten Staffel der Fantasy-Serie kommen Iron Maiden zu Netflix-Ehren. Erhebender Moment An dieser Stelle folgt eine kleine Spoiler-Warnung: Wer weiterliest und sich die Episode noch nicht angesehen hat, bekommt womöglich Dinge mit, die er vielleicht nicht mitbekommen will. Sei’s drum: Im Finale der fünften ‘Stranger…