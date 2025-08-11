Heaven Shall Burn im Interview! Neue Alben von Shadow Of Intent, Sodom, Royale Lynn u.a. Abschied von Jen Majura und Zukunft für Ozzy Osbourne.
Back In Black – das Metal-Update Gitarristin Jen Majura (bekannt durch unter anderem Evanescence und Knorkator) zieht sich aus dem Musik-Business zurück – mit bitterer Begründung. Ozzy Osbourne hingegen kriegt nicht genug: Kurz vor der Black Sabbath-Abschieds-Show kündigt er an, sich klonen lassen zu wollen. Steel Meets Steel – neue Alben im Härtetest Das Podcast-Duo nimmt sich diesmal diese neu erscheinenden Metal-Alben vor: Sodom THE ARSONIST Shadow Of Intent IMPERIUM DELIRIUM Royale Lynn BLACK MAGIC Warkings ARMAGEDDON Hörproben der neu erschienenen Alben und aller anderen Bands, die wir in unserem Podcast erwähnen, findet ihr in unserer METAL HAMMER Podcast Playlist…