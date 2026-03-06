2026 soll das letzte Jahr für Rose Tattoo sein. Frontmann Gary „Angry“ Anderson steht hinter der Entscheidung, hat jedoch gemischte Gefühle.

2024 verkündeten Rose Tattoo in einem ausführlichen Post auf ihrer Facebook-Seite, dass das 50. Jubiläum gleichzeitig das Ende der Band markieren soll. Zuvor begeben sich die Australier jedoch auf eine ausgedehnte Abschiedstournee. Bis Juni reisen Angry Anderson und seine Truppe durch die Heimat. Anschließend stehen einige Termine im deutschsprachigen Raum auf dem Plan (siehe unten). Alles hat ein Ende Im Interview mit Rock Daydream Nation wurde Anderson jüngst gefragt, ob er beim Gedanken an das Ende der Band gemischte Gefühle habe. Darauf antwortet der 78-Jährige mit einem klaren „Ja“. Er habe angenommen, dass es ihm gut mit der Entscheidung ginge,…