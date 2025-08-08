Wir haben hier alle wichtigen Infos zum Summer Breeze Open Air 2025 für euch zusammengetragen. Neu: Aktualisierte Running Order und Geländepläne.

METAL HAMMER präsentiert: Summer Breeze Open Air Datum Das Summer Breeze Open Air findet vom 13. bis zum 16. August 2025 statt. Veranstaltungsort Flugplatz des Aeroclub Dinkelsbühl. Adresse: Flugplatzstr. 1 91550 Dinkelsbühl Tickets Festivaltickets für das Summer Breeze 2025 sind ab 239,99 Euro verfügbar, Tages-Tickets ab 89,99 Euro -> www.summer-breeze.shop 30 Tage vor dem Open Air 2025 sind über 95 Prozent der regulären Festivaltickets vergriffen – die Nachfrage sei in diesem Jahr besonders hoch. Sobald das Kontingent an regulären Tickets erschöpft ist, wird nur noch eine begrenzte Anzahl an Tagestickets erhältlich sein. Diese berechtigen jedoch nicht zum Campen. Wer das komplette…