In Großbritannien fand erstmals seit zwei Jahren ein Festival statt. Zu Forschungszwecken kamen 10.000 Menschen zum Download Pilot.

Am vergangenen Wochenende ist in Donington ein Pilotprojekt der britischen Konzertbranche und der Behörden über die Bühne. Beim Download Pilot vom 18. bis 20. Juni 2021 fanden sich 10.000 Menschen ein und feierten zu Bands wie Frank Carter & The Rattlesnakes, Enter Shikari, While She Sleeps, Creeper, Bullet For My Valentine, Skindreds und The Wildhearts (Videos siehe unten). Das Open Air stieg im Rahmen des ausgeweiteten Forschungsprogramms der britischen Regierung hinsichtlich Live-Veranstaltungen. Ein Schritt zurück in die Normalität Festivalbesucher mussten während der Sause weder Abstand halten noch Maske tragen. Allerdings mussten sie sowohl vor als auch nach dem Event einen…