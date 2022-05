Laute Metal-Musik und nonstop zocken bis die Sonne aufgeht – Willkommen zu LANowar, der ersten Heavy Metal-LAN-Party der Welt! LVL, die Premium-Gaming-Venue im Herzen Berlins, hat die erste Ausgabe einer neuen Event-Reihe angekündigt, die das Feeling von Old School-LAN-Partys mit dem lauten Spektakel einer Heavy Metal-Session kombiniert – ein Abend mit Stars aus beiden Welten!

Das Event gibt zwei Communitys die Möglichkeit, aufeinanderzutreffen. Metal- und Gaming-Fans werden in einem einzigartigen Happening gemeinsam zocken und feiern. Mit dabei sind Musiker von unter anderem den Rock-Titanen Papa Roach und der deutschen Metalcore-Größe Caliban sowie etliche Gaming-Influencer aus ganz Deutschland. Als Highlight wird es ein Showmatch zwischen Musikern und Gaming-Influencern in Bethesdas Kult-Shooter ‘DOOM Eternal’ geben – im Anschluss können Fans selbst den Shooter im Rahmen eines Turniers ausprobieren, bei dem es neue Logitech-Gaming-Headsets zu gewinnen gibt.

Zocken ohne Ende

Gäste werden Zugang zu LVLs LAN-Area haben, wo an mehr als 50 Highend-PCs gespielt wird. Zusätzlich gibt es im LVL Konsolen, Arcade-Automaten, Racing-Simulatoren und die Möglichkeit, Virtual Reality auszuprobieren – eine 360°-Gaming-Experience, die unter anderem auch eine Challenge im Kult-Game ‘Guitar Hero’ auf einer 14 Quadratmeter großen LED-Wand beinhaltet. Für Fans von Tätowierungen gibt es Live-Tattoo-Sessions mit Samuli „Skrymer“ Ponsimaa, Gitarrist von Finntroll.

Jacoby Shaddix von Papa Roach, der unter anderem LANowar persönlich mit einem DJ-Set anheizen wird, kommentiert: „We are really excited to be invited to take part in this event with LVL. We left Germany on March 12, 2020 and have waited 2 years to return and now we have a brand new album for fans to enjoy.“

LVL-Mitgründer Dorian Gorr sagt über das einzigartige Event-Format: „Mein ganzes Leben lang bin ich schon Metal-Fan und Hardcore-Gamer – beide Welten zusammenzubringen, fühlt sich richtig geil an! Es gibt eine große Überschneidung zwischen beiden Communitys und ich freue mich total darauf, Gamer und Metal-Fans aus ganz Europa zu vereinen, um eine einmalige LAN-Party zu feiern. Besonderer Dank gilt unseren Freunden von Logitech G, die das ganze Event präsentieren sowie unseren Partnern METAL HAMMER, Rock Antenne, Wacken Foundation und der PR-Agentur Head Of PR, die uns bei unserer Mission unterstützen, Gaming und Metal zusammenzubringen.“

Tickets gibt es hier.

LANowar Übersicht

Wann: 18.6.2022, 16 Uhr bis Open End

Wo: LVL Berlin, Schützenstr. 73, 10117 Berlin

Programm:

‘Guitar Hero’ Challenge – Jury der Finalrunde: Jacoby Shaddix & Jerry Horton (Papa Roach)

‘DOOM Eternal’ Showmatch zwischen Metal-Musikern und Gaming-Influencern

Live-Tattoo-Session mit Samuli „Skrymer“ Ponsimaa (Finntroll)

‘DOOM Eternal’-Turnier powered by Logitech G und Astro

Nonstop Metal Musik mit DJ Benne und Gast-DJ-Sessions mit Papa Roach, Caliban & Finntroll

Nonstop Metal-Videos & Festival-Movies im LVL Kino

Nonstop Gaming an mehr als 50 PCs, Konsolen, Arcade-Automaten, Rennsimulatoren & Virtual Reality

LVL Berlin ist mit mehr als 2500 Quadratmetern eine der größten Locations für Gaming und E-Sports in Europa. Auf zwei Etagen bietet die Venue eine zentral gelegene Anlaufstelle für Profi-Gamer, Hobby-Zocker und Nerds aus allen Sparten. Zur LVL-Venue gehört ein komplettes Produktionsstudio sowie eine Virtual-Reality-Experience. Zudem hat LVL eine Event-Arena mit einer Noise-Cancelling-Kuppel für Profi-Matches sowie eine Gaming-Area mit mehr als 50 PCs, einem Kino, Restaurant sowie einer VIP-Lounge und Shop.