Legion Of The Damned glauben nicht an Slayer-Abschied

Legion Of The Damned

Das komplette Interview mit Sänger Maurice und Schlagzeuger Erik von Legion Of The Damned zum neuen Album SLAVES OF THE SHADOW REALM (VÖ: 4.1.2019) findet ihr in unserer aktuellen METAL HAMMER-Januarausgabe.

Gut, dass ihr wieder da seid – jetzt, wo Slayer nach ihrer Abschiedstournee voraussichtlich das Feld räumen, braucht Thrash Metal neue Helden. Wie lebendig schätzt ihr die Szene dieser Tage ein – ­speziell im Vergleich zum Zustand von vor, sagen wir, zehn Jahren?

Maurice Swinkels: Darüber haben wir uns gestern erst unterhalten… Als wir 2001 noch unter dem Namen Occult mit Agent Steel, Nuclear Assault und Exodus tourten, ist kein Schwein aufgetaucht! Wir wetteten täglich darauf, ob zehn oder 15 Leute kommen werden. Das war eine karge Zeit – aber Exodus sind wieder groß geworden, denn Thrash Metal hat sich erholt.

Erik Fleuren: Thrash Metal ist quicklebendig – es gibt so viele junge Bands, die sich bemühen, wie ihre Achtziger-Helden zu klingen; YouTube ist voll damit! Das Ding ist nur: Sie wollen wirklich haargenau so klingen, und obwohl ich die Musik mag, sollte man seine Inspiration daraus ziehen und sie in das Gewand von 2019 kleiden. Wenn die damaligen Bands die technischen Möglichkeiten von heute gehabt hätten, hätten sie auch einen besseren Sound.

M: Das ist genau das, was Legion tun. Wir sind klar von ­Slayer inspiriert, haben aber ein modernes Sound-Bild.

E: Es tut sich viel in der Szene. Solange das Interesse an Neuem und die Liebe sowie der Respekt für das Alte bestehen bleiben, wird Metal nicht sterben.

Guckt ihr euch die Slayer-Abschieds-Show an?

E: Ich habe mein Ticket und will sie sehen!

M: Ich glaube nicht daran, dass es ein Abschied für immer ist, und gucke sie mir in vier oder fünf Jahren an. (lacht)