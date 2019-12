Leserpoll 2019 & Weihnachtsverlosung: Feistes Fest

Ruhige und besinnliche Feiertage? Für die nötige Härte sorgt unser alljährlicher Gabentisch: Freut euch auf fette Plattenpakete, hochwertige Technik, unkonventionelle Überraschungen und erstklassige Unterhaltung. Mitmachen könnt ihr ganz einfach: Jede Einsendung für unseren Jahrespoll nimmt automatisch an der Verlosung teil. Team METAL HAMMER wünscht viel Glück und Maximum Weihnachten!

Liebe Headbanger,

Schon wieder geht ein Jahr zu Ende, und wir lassen gemeinsam Revue passieren, welche Bands, Künstler, Alben und Konzerte die letzten zwölf Monate besonders geprägt und erst richtig lebenswert gemacht haben. Unsere Favoriten findet ihr zu Beginn der Jahresrockblickstrecke – nun seid ihr dran! Bitte lasst uns wissen, wen ihr 2019 ganz oben stehen seht und auf welche Höhepunkte des Jahres ihr besonders gerne zurückblickt.

Vom Musikalischen abgesehen interessieren wir uns wie jedes Jahr für euren Blick auf dieses Magazin: Was gefällt euch, was nicht so sehr? Wo können wir besser werden, wo sollten wir anders an Dinge herangehen? Bitte sagt uns, was ihr denkt – je mehr Leser mitmachen, desto besser können wir einschätzen, woran es sich zu schrauben lohnt und wo die Probleme liegen!

Eure Meinung soll wie jedes Jahr belohnt werden – und zwar mit den Preisen unserer großen Weihnachtsverlosung (Seite 34 und 35 im Heft). So starten wir hoffentlich alle zusammen gut ins neue Jahr – ihr mit ein paar netten Gimmicks, und wir mit jeder Menge Input aus dem Leserkreis.

Maximum Meinung und eine entspannte Weihnachtszeit!

Eure Redaktion

Der Poll 2019

Beste Band aller Zeiten: Bestes Album aller Zeiten: Bester Song aller Zeiten: Beste(r) Künstler/Band 2019: Bestes Album 2019: Aufsteiger des Jahres: Absteiger des Jahres: Bestes Konzert 2019: Bestes Festival 2019: Bester Club/beste Metal-Location 2019: Bester Videoclip 2019: Schlimmster Metal-Song 2019: Peinlichster Lieblings-Song 2019: Wunsch für 2020: Horrorvision 2020: Beste METAL HAMMER-Geschichte 2019: Schlimmste METAL HAMMER-Geschichte 2019 (bitte kurz begründen): Bestes METAL HAMMER-Titelbild 2019: Schlimmstes METAL HAMMER-Titelbild 2019 (bitte kurz begründen): Liebste METAL HAMMER-Rubrik: Was liest du nie im METAL HAMMER? Was würdest du im METAL HAMMER gerne lesen/was vermisst du? Welchem Heftteil sollten wir mehr Platz einräumen? Vorschlag für ein Poster: Vorschlag für unsere Szene-Rubrik „Nägel mit Köpfen“: Welche Heftbeilage gefällt dir am besten? Exklusives Live-Album Exklusive neue Songs einer Band Tribute-CD 7"-Vinyl Vorschlag für eine Beilage (Band + Art der Beilage): Verbesserungsvorschlag fürs Heft: Welche Neuerungen im/am Heft sind dir in den letzten zwölf Monaten aufgefallen? Welche Schulnote gibst du dem METAL HAMMER ingesamt? Sehr gut Gut Befriedigend Ausreichend Mangelhaft Ungenügend Welche Schulnote gibst du unserem Verhältnis von aktuellen Themen und History-Geschichten? Sehr gut Gut Befriedigend Ausreichend Mangelhaft Ungenügend

Einsendeschluss ist der 31. Januar 2020

Preise (Auswahl – die ganze Übersicht gibt es im Heft)

NUCLEAR BLAST

Unkonventionelle Deko

Schwibbögen und Adventskränze sind nicht so euer Ding? Nuclear Blast helfen euch bei der Wohnungsdekoration: Eine Killer-Option dafür ist die Reaper-Statue aus dem aktuellen Children Of Bodom-Album HEXED, über das sich der glückliche Gewinner ebenfalls freuen darf. Dazu gibt’s ein dickes Sabaton-Fan-Paket inklusive Banner, Poster, Shirt, signierter Auto- grammkarte und THE GREAT WAR in der History Edition.

WARNER BROS. & ELAC

Heimkino

Heuchelei und Verrat, Edelmut und Ehre: Wie könnte sich die achte Staffel von ‘Game Of Thrones’ – erhältlich als DVD und Blu-ray – besser genießen lassen als bei bestechendem 360 Grad-Surround-Sound? Warner Bros. & Elac machen es möglich! Gewinnt die finale Staffel des spannenden Fantasy-Dramas. Für das passende Heimkino-Erlebnis sorgt das Cinema 5.2-Soundsystem von Elac.

MATT „GONZO“ RÖHR

Spannende Lesestunden

In der vorliegenden METAL HAMMER-Ausgabe findet ihr ein Interview mit dem Böhsen Onkel Matt „Gonzo“ Röhr zu seiner offiziellen

Autobiografie. Grund genug, das gute Stück nun auch an den Fan zu bringen: Zehn glückliche Gewinner dürfen sich über je ein von Gonzo und den Autoren Dennis Diel und Marco Matthes signiertes Exemplar freuen! Maximum Lesespaß!

GOG

Virtuelle Welten

Packt die PlayStation beiseite, denn die beiden PC-Spiele ‘Full Throttle’ und ‘Brütal Legend’ haben es in sich! GOG entführen euch mit jeweils fünf Exemplaren der Spieleklassiker in brutale, abgefahrene Welten voller Überraschungen: Hört ihr auch die Stimmen von Lemmy, Rob Halford und Ozzy Osbourne durch die Boxen tönen?

SUB SOUNDS: TARJA

Hautnah

Die Kombination aus Tarjas geschultem Sopran mit sinfonischem Metal prägte ein neues Genre und findet bis heute viele Nachahmer. Ihr habt Fragen an die ehemalige Nightwish-Sängerin? SUBSOUNDS geben euch die Möglichkeit, Tarja bei einem von zwei persönlichen MEET & GREETS während ihrer „Raw“-Tour 2020 sowohl in Hamburg als auch München kennenzulernen!

SOUND SERVICE

Landers Fly Rig

Musiker hergehört! Paul Landers’ legendärer Rammstein-Sound entspringt einer kleinen Box – dem Effekt-Board und Vorverstärker Fly Rig PL1 von

Tech 21. Trotz geringer Größe hat das Gerät einiges zu bieten: Delay, Reverb, Vibrato und viele weitere Effekte. Einfach die Gitarre anschließen, und „für den besten Verzerrungsklang wird kein Verstärker mehr benötigt“, so Landers. Dank Sound Service könnte das gute Stück schon bald euch gehören.

WIE KANN ICH GEWINNEN?

Füllt unseren Jahrespoll auf S. 37/38 aus oder nehmt einfach weiter oben auf dieser Seite teil. Jede Einsendung wird bei der Verlosung der Preise berücksichtigt. Der Rechtsweg und die Barauszahlung sind ausgeschlossen. Die Gewinnziehung erfolgt zufallsbasiert.