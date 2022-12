Leserpoll 2022 & Weihnachtsverlosung: Gute Gaben

auch interessant

Auch dieses Jahr sollen die Teilnehmenden an unserer großen Jahresendumfrage nicht leer ausgehen. Deshalb haben wir zusammen mit diversen Partnerfirmen aus der Szene einige schicke Preise für euch zusammengestellt. Gute Gaben für ein frohes Fest – jetzt müsst ihr euch nur noch euer Lieblingsgeschenk aussuchen und mitmachen!

Liebe Headbanger,

in unseren Zeilen von vor einem Jahr hegten wir den Wunsch, 2022 endlich zur Normalität zurückzukehren. Erfüllt hat sich dies leider nur in Ansätzen. Richten wir unseren Blick auf das Positive: Wir haben zusammen auf Festivals gefeiert und durften – zumindest vor den Kulissen – ein Gefühl erleben, das der alten Unbeschwertheit ziemlich nahekam. Wir konnten im Herbst und Winter bei Club-, Hallen- und Arenakonzerten miteinander anstoßen und wurden Zeugen musikalischer Glanzleistungen. All das hat uns Kraft gegeben.

Doch hinter den Kulissen unserer Szene brodelt es. Die Auswirkungen der Pandemie werden erst nach und nach in ihrer ganzen Tragweite spürbar. Viele Bands mussten ihre Tourneen verkleinern, verschieben oder gar ganz absagen, überall herrscht Personalmangel und Ressourcenknappheit. Ein Grund mehr, all jenen zu danken, die – oft genug fernab des Scheinwerferlichts – alles dafür geben, dass wir weiterhin zusammen Live-Musik erleben dürfen und Metal weiterlebt! Wir sind gespannt, welche Eindrücke ihr aus dem scheidenden Jahr 2022 mitnehmt.

Was hat euch bewegt und geprägt? Welche Konzerte und Festivals konntet ihr miterleben, welche Bands und Alben haben euch umgehauen, und wie beurteilt ihr die Berichterstattung des euch vorliegenden Magazins? Bitte teilt eure Meinung (postalisch oder online) mit uns und gewinnt einen der tollen Preise aus unserer Weihnachtsverlosung, an der alle Einsendungen automatisch teilnehmen. Herzlichen Dank für eure Mitwirkung und Loyalität!

Maximum Metal!

Eure Redaktion

Der Poll 2022

Beste Band aller Zeiten: Bestes Album aller Zeiten: Bester Song aller Zeiten: Beste(r) Künstler/Band(s) 2022: Bestes Album 2022: Aufsteiger des Jahres: Absteiger des Jahres: Bestes Konzert 2022: Bester Club/beste Metal-Location 2022: Schlimmster Metal-Song 2022: Peinlichster Lieblings-Song 2022: Bester Videoclip 2022: Wunsch für 2023: Horrorvision 2023: Beste METAL HAMMER-Geschichte 2022: Schlimmste METAL HAMMER-Geschichte 2022 (bitte kurz begründen): Bestes METAL HAMMER-Titelbild 2022: Schlimmstes METAL HAMMER-Titelbild 2022 (bitte kurz begründen): Liebste METAL HAMMER-Rubrik: Was liest du nie im METAL HAMMER? Was würdest du im METAL HAMMER gerne lesen/was vermisst du? Welchem Heftteil sollten wir mehr Platz einräumen? Vorschlag für ein Poster: Vorschlag für unsere Szene-Rubrik „Nägel mit Köpfen“: Welche Heftbeilage gefällt dir am besten? Exklusives Live-Album Exklusive neue Songs einer Band Tribute-CD 7"-Vinyl Vorschlag für eine Beilage (Band + Art der Beilage): Verbesserungsvorschlag fürs Heft: Welche Neuerungen im/am Heft sind dir in den letzten zwölf Monaten aufgefallen? Welche Schulnote gibst du unserem Verhältnis von aktuellen Themen und History-Geschichten? Sehr gut Gut Befriedigend Ausreichend Mangelhaft Ungenügend Welche Schulnote gibst du dem METAL HAMMER ingesamt? Sehr gut Gut Befriedigend Ausreichend Mangelhaft Ungenügend

Einsendeschluss ist der 11. Januar 2023

Preise (Auswahl – die ganze Übersicht gibt es im Heft)

Full Force

Bagger-Gang

Vom 23.-25. Juni 2023 findet das Full Force in Ferropolis statt – dem laut Parkway Drive-Sänger Winston McCall „metallischsten Ort der Welt“. Im kommenden Jahr geben sich Bands wie Electric Callboy, Hatebreed, Jinjer, Blind Channel, Caliban und viele mehr die Ehre. Die Gastgeber bescheren euch 1×2 VIP-Tickets für das Event. Diese beinhalten nicht nur den kostenlosen Zutritt zum Festival, sondern auch eine Führung auf einen der Bagger, die das Festival-Gelände säumen. Obendrauf gibt’s ein Bauzaun-Banner mit dem Full Force-Maskottchen Medusa zur Heimdekoration. Na dann: Volle Kraft voraus in die Saison 2023!

Sound Service

Saitenhexer

Fingerakrobaten aufgepasst: Kaum eine andere Gitarrenmarke ist so eng mit dem Metal-Genre verbunden wie ESP Guitars. In deren Artist-Roster finden sich Größen wie Metallica, Rammstein, Slayer, Mastodon, Architects und viele mehr. Die ESP LTD EC-10 ist mit ihrem Lindenkorpus, dem Ahornhals und den ESP Designed Humbuckern ein klares Bekenntnis zu harten Riffs. Portabel ist das gute Stück dank beiliegendem Gigbag ebenfalls. Mitmachen, gewinnen – und ab auf die Bühne!

Summer Breeze

Sommeridylle

Vom 16.-19. August 2023 steigt das Summer Breeze Open Air in der Nähe der idyllischen Fachwerkstadt Dinkelsbühl. Mit Stimmungsgranaten wie den bisher bestätigten Headlinern Powerwolf, Trivium sowie In Flames ist das Festival schon jetzt optimal aufgestellt und garantiert vier Tage voller Metal-Ekstase. Für zwei glückliche Teilnehmende unserer Verlosung lassen die Verantwortlichen je ein Ticket für die Edition im kommenden Jahr springen. Bahn frei für die überschäumende Zelebration des nächsten Festival-Sommers – live und in Farbe, mit Moshpit, Wall Of Death und Crowdsurfing!

Rockharz

Feierteufel

Vom 5.-8. Juli 2023 zelebriert das Rockharz mit Headlinern wie Amon Amarth, Blind Guardian und In Flames seine 30. Ausgabe. Um euch auf dieses Jubiläum vorzubereiten, spendieren die Festival-Macher drei Fansets, bestehend aus je einer Wanduhr, einem Kalender, Stickern, einem Patch, einem Lanyard sowie einer Flasche des eigenen „Teufelszeuch“-Likörs. Gewinnen können alle ab 18 Jahren – bitte fügt eine Kopie eures Personalausweises als Altersnachweis bei. Der Gehörnte auf der Mauer stößt mit euch auf einen gelungenen Geburtstag an!

Sonos

Schlausprecher

Wo ihr seid, ist Metal. Damit es da keinerlei Unklarheiten geben kann, helfen wir euch, überall laut aufzudrehen: Der Sonos One ist ein kompakter Smart Speaker, der raumfüllenden Klang verspricht. Steuern könnt ihr ihn bequem per Stimme (via Google Assistant und Amazon Alexa), über die Sonos App, die Musik-App eurer Wahl oder ganz einfach per Touch direkt am Gerät. Der Sonos One unterstützt AirPlay 2 und lässt sich wie alle Speaker der Marke in das Sonos-Soundsystem integrieren. Der kleine Schwarze beschallt jeden Raum, und – da er feuchtigkeitsbeständig ist – für Duschen-Rocker sogar das Badezimmer. Zwei Gewinner dürfen sich über je einen Sonos One freuen.

WIE KANN ICH GEWINNEN?

Füllt unseren Jahrespoll auf S. 35/36 der METAL HAMMER Januarausgabe aus oder nehmt einfach weiter oben auf dieser Seite teil. Jede Einsendung wird bei der Verlosung der Preise berücksichtigt. Der Rechtsweg und die Barauszahlung sind ausgeschlossen. Die Gewinnziehung erfolgt zufallsbasiert.

***

Keine METAL HAMMER-Ausgabe verpassen, aber nicht zum Kiosk müssen: 3 Hefte zum Sonderpreis im Spezial-Abo für nur 9,95 €: www.metal-hammer.de/spezialabo

Ladet euch die aktuelle Ausgabe ganz einfach als PDF herunter: www.metal-hammer.de/epaper

Du willst METAL HAMMER lesen, aber kein Abo abschließen? Kein Problem! Die aktuelle Ausgabe portofrei nach Hause bestellen: www.metal-hammer.de/heftbestellung

***

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

Industrial Color Tech

Weitere Highlights