Leserpoll 2023 & Weihnachtsverlosung: Beste Bescherung

Liebe Metalheads,

schon wieder ist ein Jahr vergangen, und wir blicken in unserem umfangreichen Jahresrockblick zurück auf die letzten Monate. Dabei sollt wie gewohnt auch ihr zu Wort kommen und uns über eure geschätzte Meinung auf dem Laufenden halten. Wir wollen wissen, welche Bands, Platten, Lieder und Videoclips euch 2023 bewegt und begeistert haben, auf welchen Konzerten und Festivals ihr mitfiebern, ausrasten und die Realität vergessen konntet, welche Newcomer euch überrascht und welche Veteranen euch enttäuscht haben.

Natürlich interessieren wir uns ebenso sehr dafür, wie ihr METAL HAMMER im Wandel der Zeit beurteilt – schließlich zelebrieren wir 2024 bereits das 40. Jubiläum unseres Magazins und wollen dies zum Anlass nehmen, für euch auf all unseren Kanälen (Print, Online, Social Media, Podcast) noch besser zu werden. Immerhin haben die letzten Monate einmal mehr gezeigt, wie wichtig Kunst, Kultur und nicht zuletzt Metal für uns alle sind – als Spiegel und vielleicht sogar Kommentar gesellschaftlicher wie politischer Entwicklungen, aber auch als lautstarke, haarewerfende und faustballende Ablenkung vom Alltag und anderen unliebsamen Gegebenheiten der Realität. All das wollen wir euch auch in den kommenden Jahren bieten!

Wie üblich wollen wir uns bei euch für die Teilnahme an unserem Leserpoll bedanken und mit den Geschenken unserer Weihnachtsverlosung belohnen. Ihr müsst euch nun nur noch entscheiden: Darf es ein schwermetallisches Festivalticket, eine neue Garderobe, ein Instrument oder gar ein persönliches Treffen mit euren Helden sein?

Maximum Metal!

Eure Redaktion

Der Poll 2023

Beste Band aller Zeiten: Bestes Album aller Zeiten: Bester Song aller Zeiten: Beste(r) Künstler/Band(s) 2023: Bestes Album 2023: Aufsteiger des Jahres: Absteiger des Jahres: Bestes Konzert 2023: Bester Club/beste Metal-Location 2023: Schlimmster Metal-Song 2023: Peinlichster Lieblings-Song 2023: Bester Videoclip 2023: Wunsch für 2024: Horrorvision 2024: Beste METAL HAMMER-Geschichte 2023: Schlimmste METAL HAMMER-Geschichte 2023 (bitte kurz begründen): Bestes METAL HAMMER-Titelbild 2023: Schlimmstes METAL HAMMER-Titelbild 2023 (bitte kurz begründen): Liebste METAL HAMMER-Rubrik: Was liest du nie im METAL HAMMER? Was würdest du im METAL HAMMER gerne lesen/was vermisst du? Welchem Heftteil sollten wir mehr Platz einräumen? Vorschlag für ein Poster: Vorschlag für unsere Szene-Rubrik „Nägel mit Köpfen“: Welche Heftbeilage gefällt dir am besten? Exklusives Live-Album Exklusive neue Songs einer Band Tribute-CD 7"-Vinyl Vorschlag für eine Beilage (Band + Art der Beilage): Verbesserungsvorschlag fürs Heft: Welche Neuerungen im/am Heft sind dir in den letzten zwölf Monaten aufgefallen? Welche Schulnote gibst du unserem Verhältnis von aktuellen Themen und History-Geschichten? Sehr gut Gut Befriedigend Ausreichend Mangelhaft Ungenügend Welche Schulnote gibst du dem METAL HAMMER ingesamt? Sehr gut Gut Befriedigend Ausreichend Mangelhaft Ungenügend Was erhoffst du dir vom METAL HAMMER-Jubiläumsjahr?

Einsendeschluss ist der 11. Januar 2024.

Preise (Auswahl – die ganze Übersicht gibt es im Heft)

Summer Breeze

Vom 14.-17. August steigt das Summer Breeze Open Air im bayerischen Dinkelsbühl. Die Veranstalter stellen 1×2 VIP-Tickets inklusive Camping zur Verfügung, mit denen ihr und eure Begleitung nicht nur freien Eintritt zu vier Tagen Festival-Spaß mit Bands wie Amon Amarth, Architects, Feuerschwanz, Behemoth, Lord Of The Lost und Co. erhaltet, sondern auch den V.I.P.-Bereich und dessen Annehmlichkeiten genießen könnt. Prost am Acker!

Metallicas 72 SEASONS ist das Thrash Metal-Highlight des Jahres 2023 und thront in entsprechend vielen Jahresbesten­listen weit oben. Um dies zu feiern und auf den Konzertnachschlag (24./26.5.2024, München) vorzubereiten, verschenkt das Metallica-Label Universal Music einige rare Items aus dem Berliner Popup-Store, den Bassist Robert Trujillo auf seiner Promo-Tournee besuchte. Der Preis beinhaltet zwei T-Shirts und ein Longsleeve (Größe XL), eine Windbreaker-Jacke (Einheitsgröße), Keychain und Jutebeutel. Als Hingucker gibt’s den schwarzen Teddy aus dem knallgelben 72 SEASONS-Coverartwork obendrauf – ein echtes Sammlerstück!

Der Winter naht: Capricon Rockwear und Global Merchandise haben eine Motörhead-Jacke („Est. 1975“) im Angebot, die in Größe L einen neuen Besitzer sucht. Das auf Vorderseite, Kragen, Kapuze wie Rückseite mit Band-Insignien bestickte und davon abgesehen schwarze Teil verfügt über einen hochschließenden Kragen, gewebte Label auf den Taschen, bedrucktes Innenfutter und eine eingebaute Smartphone-Tasche mit Rubber Puller. Ein echtes Ass im Ärmel!

Crusher Anc 2

Jeder hört anders – und mit diesem Premium-Kopfhörer von Skullcandy hörst du alles genau so, wie du es dir wünschst. Mit der zugehörigen App machst du einen Hörtest, anhand dessen sich der Klang des Bluetooth-Kopfhörers individuell an deine Bedürfnisse anpasst. Zudem bestimmst du selbst, wie sehr der Bass ballern darf, um zu deinem perfekten Musik-, Film- oder Spieleerlebnis beizutragen. Das funktioniert freihändig via Sprachbefehl in fünf Sprachen, während Active Noise Cancelling die Außenwelt akustisch für dich ausblendet.

Fans von traditionellem Metal aufgepasst: Dieser Preis bringt euch ganz nah an die deutschen Veteranen U.D.O. heran! Die Kollegen von Sound Service lassen zwei Tickets für die am 23. Februar in Regensburg beginnende Europatournee springen, beschenken euch mit einem Meet & Greet mit der Band und legen noch eine Gitarre (LTD M HT Arctic Metal) im Wert von über 1.600 Euro obendrauf, welche Andrey Smirnov, Udo Dirkschneider und Co. vor Ort unterschreiben. Touchdown!

Rockharz

Nach 30 Ausgaben hat sich das Rockharz bei Ballenstedt als eines der beliebtesten mittelgroßen Festivals auf dem deutschen Markt etabliert, die nächste Edition (3.-6. Juli 2024) mit Acts wie Bruce Dickinson, Kreator, Dirkschneider oder Hammerfall ist bereits ausverkauft. Umso besser, dass euch die Veranstaltenden 1×2 VIP-Tickets unter den Baum legen. Obendrauf gibt’s zwei Rockharz-Victorinox-Taschenmesser. Schnittiges Paket!

WIE KANN ICH IM LESERPOLL GEWINNEN?

Füllt unseren Jahrespoll auf S. 32/35 der METAL HAMMER-Januarausgabe aus oder nehmt einfach weiter oben auf dieser Seite teil. Jede Einsendung wird bei der Verlosung der Preise berücksichtigt. Der Rechtsweg und die Barauszahlung sind ausgeschlossen. Die Gewinnziehung erfolgt zufallsbasiert.

