Leserpoll 2024 & Weihnachtsverlosung

Liebe Metalheads,

das METAL HAMMER-Jubiläumsjahr neigt sich dem Ende entgegen. Mit dem Wechsel von 2024 auf 2025 geht unser altehrwürdiges Magazin auf die 50 zu! Dass wir noch immer da sind und euch mit den schönsten Geschichten und Berichten aus der Szene beliefern dürfen, erfüllt uns mit Stolz und Demut. Was die letzten zwölf Monate im HAMMER-Kosmos ausgezeichnet hat, erfahrt ihr in unserem traditionell umfangreichen Jahresrockblick ab Seite 16. Natürlich schmökern auch wir nach Abgabe der eigenen Meinung immer gerne in den Highlights der anderen Team-Mitglieder und kratzen uns überrascht am Kopf, wenn uns ein wichtiges Album durch die Lappen gegangen ist.

Doch ebenso sehr interessieren wir uns für eure Jahreshöhepunkte: Welche Bands haben geliefert, welche Platten bewegen euch bis heute, welche Konzerte und Festivals spürt ihr noch immer in den Knochen? Daneben wollen wir selbstredend auch wissen, wie sich METAL HAMMER im Jubiläumsjahr in euren Augen geschlagen hat und was wir künftig besser machen müssen. Euer ehrliches Feedback ist uns wichtig, deshalb bilden wir es einige Wochen nach Auszählung transparent im Leserpoll ab und verlosen unter allen Teilnehmenden tolle Preise. Danke, dass ihr mit uns rockt!

Maximum Metal!

Eure Redaktion

Der Poll 2024

Beste Band aller Zeiten: Bestes Album aller Zeiten: Bester Song aller Zeiten: Beste(r) Künstler/Band(s) 2024: Bestes Album 2024: Aufsteiger des Jahres: Absteiger des Jahres: Bestes Konzert 2024: Bester Club/beste Metal-Location 2024: Schlimmster Metal-Song 2024: Peinlichster Lieblings-Song 2024: Bester Videoclip 2024: Wunsch für 2025: Horrorvision 2025: Beste METAL HAMMER-Geschichte 2024: Schlimmste METAL HAMMER-Geschichte 2024 (bitte kurz begründen): Bestes METAL HAMMER-Titelbild 2024: 01/2024: Jahresrockblick 02/2024: Bruce Dickinson 03/2024: Judas Priest 04/2024: Die 94 wichtigsten Alben aus 1994 05/2024: Accept 06/2024: Saltatio Mortis 07/2024: Die 500 besten Metal-Alben aller Zeiten 08/2024: Powerwolf 09/2024: In Extremo 10/2024: Nightwish 11/2024: Sepultura 12/2024: Slipknot Schlimmstes METAL HAMMER-Titelbild 2024: 01/2024: Jahresrockblick 02/2024: Bruce Dickinson 03/2024: Judas Priest 04/2024: Die 94 wichtigsten Alben aus 1994 05/2024: Accept 06/2024: Saltatio Mortis 07/2024: Die 500 besten Metal-Alben aller Zeiten 08/2024: Powerwolf 09/2024: In Extremo 10/2024: Nightwish 11/2024: Sepultura 12/2024: Slipknot Liebste METAL HAMMER-Rubrik: Was liest du nie im METAL HAMMER? Was würdest du im METAL HAMMER gerne lesen/was vermisst du? Welchem Heftteil sollten wir mehr Platz einräumen? Vorschlag für ein Poster: Vorschlag für unsere Szene-Rubrik „Nägel mit Köpfen“: Welche Heftbeilage gefällt dir am besten? Exklusives Live-Album Exklusive neue Songs einer Band Tribute-CD 7"-Vinyl Vorschlag für eine Beilage (Band + Art der Beilage): Verbesserungsvorschlag fürs Heft: Welche Neuerungen im/am Heft sind dir in den letzten zwölf Monaten aufgefallen? Welche Schulnote gibst du unserem Verhältnis von aktuellen Themen und History-Geschichten? Sehr gut Gut Befriedigend Ausreichend Mangelhaft Ungenügend Welche Schulnote gibst du dem METAL HAMMER ingesamt? Sehr gut Gut Befriedigend Ausreichend Mangelhaft Ungenügend Was erhoffst du dir vom METAL HAMMER-Jubiläumsjahr?

Einsendeschluss ist der 17. Januar 2025.

Preise (Auswahl – die ganze Übersicht gibt es im Heft)

ESP: Gitarrenglück

Gitarren-Gottheiten wie Kirk Hammett oder James Hetfield verlassen sich aus gutem Grund seit Jahrzehnten auf ESP-Gitarren. Die brandneue LTD EC-01FT strahlt in zeitloser Eleganz und überzeugt mit hochwertigem Mahagonikorpus. Der von Seymour Duncan designte Tonabnehmer macht jedes Musikerherz glücklich. Egal, ob weiche, melodische Einlagen oder rabenschwarze Hardcore-Riffs – dieses Instrument erfüllt jeden Wunsch mit Leichtigkeit. Sound Service verschenkt ein Exemplar.

In Extremo: Jubiläumssause

Die Zeit der Jubiläen macht auch vor den Mittelalter-Rockern In Extremo nicht Halt: Die Band wird 30 – und das muss gefeiert werden! Vom 4.-6. September 2025 steigt das Jubiläumsfestival in St. Goarshausen mit Gästen wie Eisbrecher, Feuerschwanz oder ASP; die Geburtstagskinder schließen jeden der drei Abende mit einer eigenen Show ab. Die Veranstalter verschenken 2×2 Tickets (ohne Anreise und Camping) sowie je ein Festivalshirt (Größe angeben!) und eine signierte Flasche Wolkenschieber-Likör. Prost!

Wacken Open Air: Festival-Ausstattung

Wer schon einmal auf einem Festival war, weiß, dass das Packen einige Gehirnzellen in Anspruch nehmen kann. Die Veranstalter des Wacken Open Air (30.7.-2.8.2025) sind sich dem bewusst und verschenken deshalb zwei Survival-Pakete. Diese bestehen aus je einem Rucksack, Schal, Beanie, Duschtuch und Emaille-Becher. Wir hoffen sehr, dass Schal und Mütze schön verpackt auf ihren Einsatz im nächsten Winter warten, aber man weiß ja nie, was einen auf dem heiligen Acker erwartet. Sicher ist sicher!

2K: Heimsportspiele

Die Weihnachtszeit bringt viele Leckereien mit sich. Gebrannte Mandeln, Lebkuchen, Zuckerstangen … 2K hilft einer Person dabei, danach wieder sportlich aktiv zu werden, und das sogar vom Sofa aus! Verlost wird ein Paket aus zwei PlayStation 5-Download-Codes für die Spiele ‘NBA 2K25’ und ‘Topspin 2K25’. Ersteres entführt mit kompetitiveren Modi in die Welt von Basketball-

Legenden; Letzteres bringt den beliebten Tennis-Simulator mit über 25 spielbaren Profis auf den Bildschirm. Frohes Trainieren!

Wenn sich zwei Größen zusammentun, kommt etwas ganz Besonderes dabei heraus: Powerwolf und das vom 2.-5. Juli 2025 in Ballenstedt stattfindende Rockharz machen gemeinsame Sache und laden 1×2 Personen zum längst ausverkauften drittgrößten deutschen Metal-Festival sowie einem vor Ort stattfindenden Meet & Greet mit dem bissigsten aller Headliner ein (Anreise zum Festival nicht enthalten). Amen & Attack!

Metal Blade: Vinylvollbedienung

Auch das Label Metal Blade zeigt sich spendabel und schickt einen Glücklichen in den Vinylhimmel. Das Paket enthält THE GREAT HEATHEN ARMY von Amon Amarth (Box), IMPII HORA von Asinhell, THE FORMLESS FIRES von Kvaen, UPHARSIN von Blaze Of Perdition, SLAVE TO THE SCALPEL von 200 Stab Wounds, ENGRAVED WITH PAIN von Morne, HOW IT ENDS von Primordial (Box), VOIDKIND von Dvne, PROPHECY von Gost und PAIN IS FOREVER AND THIS IS THE END von Mantar (Box). Reingehört!

Weitere Gewinne entdeckt ihr in METAL HAMMER-Ausgabe 01/2025, darunter Festivaltickets für Summer Breeze, Dynamo Metal Fest, Tons Of Rock und Rock am Ring, Gaming-Accessoires, Metal-Wein und Merchandise im Gesamtwert von über 5.000 Euro.

WIE KANN ICH IM LESERPOLL GEWINNEN?

Füllt unseren Jahrespoll auf S. 35/36 der METAL HAMMER-Januarausgabe aus oder nehmt einfach weiter oben auf dieser Seite teil. Jede Einsendung wird bei der Verlosung der Preise berücksichtigt. Der Rechtsweg und die Barauszahlung sind ausgeschlossen. Die Gewinnziehung erfolgt zufallsbasiert.

