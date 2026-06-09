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Linkin Park veröffentlichen Trailer zur Band-Dokumentation

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Foto: PR, James Minchin. All rights reserved.
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Linkin Park haben an einer Dokumentation gearbeitet, die den Werdegang der Band seit der Neuformierung zeigen soll.
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Während Linkin Park noch auf ihrer From Zero World Tour 2026“ sind, wartet hinter den Kulissen schon das nächste Schmankerl für die Fan-Gemeinde. In den Sozialen Medien hat die Band einen kurzen Trailer veröffentlicht, der eine Band-Dokumentation mit dem Titel ‘Unshatter’ ankündigt. Die Veröffentlichung des von Joe Hahn produzierten Films ist weltweit für „bald“ angesetzt.

Der schwerste Teil

Ganz überraschend ist all das nicht. Schon seit geraumer Zeit gab es immer wieder Hinweise auf einen Film, doch jetzt scheint es auf die Zielgerade zu gehen. Der kurze Ausschnitt deutet darauf hin, dass der Dokumentarfilm die Entstehungsgeschichte der Wiedergeburt der Band beleuchtet. Eine Sequenz des Videos zeigt ein Graffiti des verstorbenen Chester Bennington, während der Schriftzug „The hardest part of ending is starting again“ (Der schwerste Teil eines Endes ist der Neuanfang) über den Bildschirm läuft. Am Ende ist Mike Shinoda zu hören, der inmitten lärmender Fans sagt: „It’s good to see you again.“

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Während der laufenden Tournee zum damaligen Album ONE MORE LIGHT beging Chester Bennington 2017 Suizid – genau zum Geburtstag seines Freunds und Soundgarden-Frontmann Chris Cornell. Dieser hatte sich zwei Monate zuvor ebenfalls das Leben genommen. 2024 kündigten Linkin Park offiziell ihr Comeback an – mit Emily Armstrong als neuer Sängerin.

Auch am Schlagzeug gab es in dieser Zeit eine personelle Änderung. Wegen der Debatte um Armstrong – und der Tatsache, dass Shinoda, Brad Delson, Joe Hahn und Dave „Phoenix“ Farrell die Band ohne Bennington weiterführen, wurde Colin Brittain als Nachfolger von Rob Bourdon jedoch weniger Beachtung geschenkt.

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Als Grundlage für die Dokumentation dienen offenbar Konzertmitschnitte eines Auftritts in São Paulo, Brasilien, im November 2024. Weitere Einzelheiten sollen in Kürze folgen. Auf der zugehörigen Website kann man sich für weitere Informationen zum Film anmelden. Am 20. Juli jährt sich der Todestag von Benninton zum neunten Mal. Möglicherweise haben Linkin Park also dieses Datum für die Veröffentlichung gewählt.


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Heidi Skrobanski schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

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