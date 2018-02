Matapaloz 2018: Alle Infos zum Festival der Böhsen Onkelz

Wer dachte, ein Festival-Gelände in der größten Stadt Mitteldeutschlands, das verkehrsgünstig gelegen und trotzdem mitten im Grünen ist, gibt es nicht… gibt es! Im Norden von Leipzig, zwischen großen Wiesen und Feldern auf der einen und dem pulsierenden Stadtgebiet auf der anderen, liegt die Leipziger Messe mit ihrer weltbekannten futuristischen Glashalle.

Auf einer großen Wiese, direkt neben dem architektonisch einzigartigen Ensemble, ist die Festival-Fläche angesiedelt. Direkt daneben, spektakulär zwischen den Campingflächen gelegen, befindet sich das El Barrio. Auf bisher noch jungfräulichem Festival-Terrain zwischen großen Bäumen, Kunstobjekten, Tattoo-Containern, Streetfood und weiteren Attraktionen, entsteht das Matapaloz-„Naherholungsgebiet“.

Matapaloz 2018 wird ein Festival der kurzen Wege. Camping, Duschen und Sanitäreinrichtungen liegen direkt am El Barrio, und zur Mainstage braucht man nicht mal fünf Minuten. Für die Caravaner gibt es einen hochmodernen, nagelneuen Caravan-Parkplatz mit Strom und Wasser direkt am Fahrzeug. Über die dreispurige A14 an der Abfahrt Messe gelangt man direkt auf das Festival-Gelände – weniger Stress geht nicht.

Welcome to Boomtown Leipzig! Die Stadt ist die am schnellsten wachsende und eine der lebendigsten Großstädte der Republik. Wer sich selbst überzeugen möchte, kann mit dem Matapaloz Festivalticket den öffentlichen Nahverkehr umsonst nutzen. Freut euch auf ein Wochenende der ganz besonderen Art!

METAL HAMMER präsentiert:

Matapaloz Festival

Datum

Matapaloz findet am 22. und 23. Juni 2018 statt.

Veranstaltungsort

Die zweite Ausgabe des Festivals der Böhsen Onkelz wird auf dem Festival-Gelände zu Leipzig stattfinden.

Preise & Tickets

2-Tage-Festival-Tickets sind für 129,99 EUR (Stehplatz) und 139,99 EUR (Sitzplatz) inkl. ÖPNV und Vorverkaufsgebühren im Matapaloz Ticketshop erhältlich.

Buchungen von Rollstuhlfahrerplätzen nur unter der folgenden Hotline: 01806-558840 (0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, Mobil max. 0,60 €/Anruf)

Pro Bestellung können maximal 4 Tickets erworben werden. Ein limitiertes Kontingent an Tagestickets wird gegebenenfalls zu einem späteren Zeitpunkt verfügbar sein.

Tages-Tickets sind ab Mittwoch, den 21. Februar 2018 im Vorverkauf! Diese sind für 69,99 EUR (Stehplatz) sowie 79,99 EUR (Sitzplatz) inkl. Vorverkaufsgebühren und ÖPNV am 21.2.2018 ab 10.00 Uhr im Matapaloz-Ticketshop unter folgendem Link erhältlich: TICKETS.

Ab Donnerstag, dem 01.03.2018, 10.00 Uhr, sind die Tages-Tickets dann auch an allen bekannten VVK-Stellen erhältlich.

Camping

Camping- und Caravantickets sind ebenfalls im Ticketshop erhältlich.

Camping El Campo

45 € zzgl. 5 € Müllpfand pro Ticket – zulässig für 2 Personen inkl. Camping (3 Übernachtungen, Anreise ab 21.06.2018 um 15.00 Uhr)

Camping Los Tioz & La Familia

55 € zzgl. 5 € Müllpfand pro Ticket – zulässig für 2 Personen inkl. Camping (3 Übernachtungen, Anreise ab 21.06.2018 um 15.00 Uhr)

Camping El Campo + Parken

60 € zzgl. 5 € Müllpfand pro Ticket – zulässig für 2 Personen inkl. Camping (3 Übernachtungen, Anreise ab 21.06.2018 um 15.00 Uhr) zzgl. einem Parkplatz über den gesamten Zeitraum auf einem Parkplatz in Nähe zum Campingplatz

Camping Los Tioz & La Familia + Parken

70 € zzgl. 5 € Müllpfand pro Ticket – zulässig für 2 Personen inkl. Camping (3 Übernachtungen, Anreise ab 21.06.2018 um 15.00 Uhr) zzgl. einem Parkplatz über den gesamten Zeitraum auf einem Parkplatz in Nähe zum Campingplatz

Caravaning Caravandalero

120 € zzgl. 5 € Müllpfand pro Ticket – zulässig für 4 Personen (3 Übernachtungen, Anreise ab 21.06.2018 um 15.00 Uhr)

Line-up

Böhse Onkelz (Headliner an beiden Abenden), Megadeth, In Extremo, Arch Enemy, Rose Tattoo, Haudegen, D-A-D, Backyard Babies, Phil Campbell And The Bastard SOns, Beasto Blanco, The New Roses.

Mit zwei völlig unterschiedlichen Setlists pro Abend und dem kompletten Album KNEIPENTERRORISTEN live versprechen die Onkelz in Leipzig zwei einzigartige Konzerte. Mehr Onkelz gab es noch nie!

Running Order

Freitag, 22. Juni 2018

Böhse Onkelz

Megadeth

Arch Enemy

D-A-D

Pro-Pain

Beasto Blanco

Samstag, 23. Juni 2018

Böhse Onkelz

In Extremo

Rose Tattoo

Haudegen

Phil Campbell & The Bastard Sons

The New Roses

Trailer

Geländeplan