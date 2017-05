Matapaloz: Alle Infos zum Festival der Böhsen Onkelz

Datum

Matapaloz findet am 16. und 17. Juni 2017 statt.

Veranstaltungsort

Als Ort für das erste Festival der Böhsen Onkelz wurde der Hockenheimring in Baden-Württemberg gewählt.

Adresse:

Am Motodrom

68766 Hockenheim

Preise & Tickets

Rekord: Am ersten Wochenende wurden 55.000 Zwei-Tages-Tickets verkauft. Damit sind schon über die Hälfte aller Karten weg. Wer also auf das Matapaloz-Festival will, sollte sich beeilen.

Ein 2-Tage-Festival-Ticket ist für 129,99 EUR (Stehplatz) beziehungsweise 139,99 EUR (Sitzplatz) erhältlich. Im Preis inbegriffen sind Parken und Vorverkaufsgebühren.

Tagestickets schlagen mit 69,90 EUR (Stehplatz) und 79,90 EUR (Sitzplatz) zu Buche.

Tickets können im Ticketshop von Böhse Onkelz gekauft werden.

Lineup

Beim Lineup gab es schon in Vorfeld einige Änderungen, denn nach Ignite sagten auch die Hardcore-Punks von The Exploited ab. Aufgrund dessen ist es nicht auszuschließen, dass es bis zum Matapaloz-Festival im Sommer 2017 noch zu weiteren Lineup-Änderungen kommt. Wie dem auch sei, hier ist das bisher bestätigte Lineup für die beiden Festival-Tage:

Freitag (16.06.2017):

Böhse Onkelz

Five Finger Death Punch

Papa Roach

Suicidal Tendencies

Hatebreed

Samstag (17.06.2017):

Böhse Onkelz

Slayer

Anthrax

Cockney Rejects

Toxpack

Spielplan

Anfahrt

Trailer