Memoriam: Die Hörprobe von THE SILENT VIGIL

Foto: Anne Swallow. All rights reserved.

Etwas mehr als zwei Monate vor Veröffentlichung des neuen MEMORIAM-Albums THE SILENT VIGIL haben Nuclear Blast zur Präsentation nach Donzdorf geladen.

Die Hörprobe THE SILENT VIGIL

VÖ: 23. März

Soulless Parasite

Typisch für die Briten, wenn auch etwas schneller. Bolt-Groove und die Trademark-Vocals von Karl Willetts, ein sehr präsenter Bass und ein etwas unschlüssiges Ende.

Nothing Remains

Fetter Groove, mächtiger Headbangerpart. Erhöhtes Tempo und hervorgehobener Basseinsatz.

From The Flames

Highlight! Grooviger Uptempo-Einstieg mit direktem Übergang in die Strophen. Ein Hauch Bolt in den Leads, uneingeschränkter Mosh-Zwang. Hier tritt der verstärkte Songwriting-Einfluss von Scott Fairfax zutage, denn er schüttelt sich die modernen Riffs mit dem tiefen E mühelos aus der Hackhand. Wer braucht noch Metalcore, wenn die Old School-Deather ihn besser spielen?

The Silent Vigil

Kurzes Stück mit melodischen Leads und epischem Walzen (ihr wisst schon!).

Bleed The Same

Untypischer Mittel-Part mit Stakkatowalzen und Sprach-Samples, was entfernt an ältere Ministry auf Death Metal statt Punk und Drogen erinnert.

As Bridges Burn

Noch ein Highlight des Albums! Klassische Groove-Walze mit Bolt-Faktor, das Quartett schüttelt sich ein wunderbares Asi-Break nebst Groove-Part wie einen Strauß Asse aus dem Ärmel. Überraschender, skandinavisch angehauchter Galopp-Part mit semi-epischen Leads.

No Known Grave

Melodisch, langsam, walzend. Klingt verrückt, aber der mittige Atmo-Abschnitt erinnert eher an den „Prog-Part“ von Satyricons ‘Mother North’ denn an typische UK-Sounds.

Weaponised Fear

Moderner, grooviger Einstieg – Five Finger Death Punch wären sicher auch gerne mal so hart unterwegs. Untypisches Riffing, was die stetig voranschreitende Emanzipation der Band verdeutlicht.

Fazit: Memoriam schaffen das schier Unmögliche: Obwohl die Band-Mitglieder (allen voran Willetts und Whale) ihre Vergangenheit nicht leugnen können und wollen, entwickelt sich der Memoriam-Sound Schritt für Schritt weiter, hin zu einer eigenen Identität. THE SILENT VIGIL bildet den Übergang von der eigenen Historie hin zu einer hoffentlich noch lange blühenden Zukunft der Briten.

