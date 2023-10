MetalDays 2024: Alle Infos zum Festival

Der W ist nach seiner ausverkauften Clubtour wieder in Deutschland unterwegs. Nach 17 Jahren Band-Geschichte erstmals auf Akustik-Tour.

Der W rund um Frontmann und Böhse-Onkelz-Texter Stephan Weidner spielt innerhalb weniger Monate zwei nahezu ausverkaufte Clubtouren - Vollgas, Vollstrom, Vollkontakt. Euphorie gewaltig, Intensität gigantisch. Abende, von denen man sich noch lange erzählen wird. Und jetzt zieht man den Stecker. Der W geht im Mai 2024 auf Akustik-Tour, zum ersten Mal überhaupt im 17. Jahr der Band-Geschichte. Die Anhänger und der Spaß am eigenen Werk haben Der W in diesen Tagen auf den emotionalen Höhepunkt der Band-Geschichte getragen und genau deshalb soll es mit neuen großen Emotionen weitergehen. Zwölf Konzerte in elf Städten stehen auf dem Plan. "Die letzten Konzerte…