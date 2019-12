METAL HAMMER Guitar Camp: Die große Weihnachtsverlosung

In unserer sechsteiligen Videoreihe METAL HAMMER Guitar Camp hat euch Axel Scholpp anschaulich und unterhaltsam gezeigt, wie ihr eure Fertigkeiten an der Gitarre verbessern könnt – natürlich mit der passenden Tabulatur zum Download. Wir sind Axel sehr dankbar dafür, dass er sich für euch vor die Kamera gestellt und die Videos gedreht hat, denn er ist ohne Zweifel einer der meistbeschäftigten Metal-Gitarristen Deutschlands und ist seit über 20 Jahren aktiv. Auf Tour und im Studio war er unter anderem schon mit Tarja Turunen, Sinner, Farmer Boys und Tieflader. Darüber hinaus gibt er auch noch unzählige Workshops und hat seine eigene Gitarrenschule in Stuttgart.

Beim METAL HAMMER Guitar Camp verrät euch Alex seine gefährlichsten Licks und Tricks, zeigt neue Herangehensweisen auf und bringt Licht ins Dunkel der wichtigsten Metal-Spieltechniken für die E-Gitarre. In sechs kompakten Episoden erfahrt ihr, wie man Riffs auf Vordermann bringt, wie spektakuläres Tapping geht und wie ihr eure Soli mit Legato und Picking so richtig auf Speed bringt.

Verlosung

Am 06. Dezember 2019 ging die sechste und finale Episode online, aber heute legen wir noch einmal mit einer großen Weihnachtsverlosung nach, denn schließlich braucht ihr zum Gitarre spielen auch das richtige Equipment.

Deshalb verlosen wir den Röhrenübungsamp HT-5R MKII von Blackstar im Wert von 653 Euro. Damit macht das heimische Üben sicher dreimal so viel Spaß!

Die Highlights des Blackstar HT-k MKII:

Leistung: 5 Watt

2 Kanäle

ECC83 Vorstufenröhre

12BH7 Endstufenröhre

Lautsprecherbestückung: 1x 12″

Push-Pull Endstufendesign

schaltbare Voices für Clean und Overdrive

Leistungsreduktion auf 0.5 Watt

USB Audio Out

XLR D.I. Out

Hall in Studioqualität

Abmessungen (H x B x T): 405 x 443 x 252 mm

inkl. 2-fach Fußschalter

Weitere Infos zum Blackstar Amp

Um das gute Stück zu gewinnen, müsst ihr die folgenden drei Fragen beantworten:

Wie lautet Alex‘ Plan, um Metal-Riffs zu kreieren? Von wem ist aller Wahrscheinlichkeit nach Alex‘ cooles Angeber-Legato-Lick? Wie heißt die Technik, mit der ihr laut Alex um unermesslichen Reichtum und unendlichem Ruhm nicht herum kommt?

Die Antworten auf die Fragen sind natürlich in den sechs Videos versteckt. Schaut euch also die Reihe am besten noch einmal hier komplett an und füllt dann einfach das unten stehende Formular aus.

METAL HAMMER Guitar Camp: Alle Folgen

Teilnahmeformular:

TEILNAHMEBEDINGUNGEN:

Teilnahmeberechtigt sind alle volljährigen Einsender außer Mitarbeiter der beteiligten Firmen und deren Angehörige. Personen unter 18 Jahren benötigen die Einwilligung ihres/ihrer Erziehungsberechtigten.

Die Gewinner werden unter allen Teilnehmern durch das Los ermittelt. Mehrfachmails, computergenerierte E-Mails sowie E-Mails von Gewinnspiel-Diensten werden vom Gewinnspiel ausgeschlossen!

Teilnahmeschluss ist der 19. Dezember 2019. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.