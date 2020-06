METAL HAMMER PARADISE 2020: Alle Infos zum Festival

„Hey, liebe Metal Maniacs,

Sicherlich fragt ihr euch, was so los ist im Paradies, nicht wahr? Nun, wir sind derzeit alles andere als untätig. Gemeinsam mit den zuständigen Behörden und dem Betreiber des Ferienparks beobachten wir die aktuelle Lage sowie den Fortschritt der Lockerungen sehr genau, um euer Lieblings-Herbstfestival möglich zu machen – je nachdem, wie sich die Pandemie entwickelt. Leider können wir, sowie die zuständigen Behörden, noch keine verlässliche Aussage zu der Situation im November treffen. Wie ihr es ja selbst vernommen habt, ändert sich die Ausgangslage regelmäßig und was vor zwei Wochen noch nicht denkbar war, ist zwei Wochen später schon Realität.

Glaubt uns, wir sind über diese Situation genauso unglücklich wie ihr, aber wir müssen leider weiterhin um euer Verständnis bitten und versprechen euch, dass wir euch auf dem Laufenden halten. Sollte dieses Jahr das Paradise lost (…) sein, macht euch keine Sorgen: wir als Veranstalter haben bei unseren abgesagten Sommerfestivals gute Lösungen für die bereits gekauften Tickets und Buchungen gefunden, und beim METAL HAMMER Paradise wird das ebenso sein. Aber erstmal gehen wir natürlich weiterhin vom Besten aus! Bis dahin: vielen Dank für eure Geduld und bleibt gesund!“

Datum

Das METAL HAMMER PARADISE findet am 6. und 7. November 2020 statt.

Veranstaltungsort

Veranstaltungsort ist der Ferienpark Weissenhäuser Strand. Der liegt direkt an der A1 in einer Dünenlandschaft an der Ostsee.

Adresse:

Seestraße 1

23758 Oldenburg in Holstein

Preise & Tickets

Das METAL HAMMER PARADISE 2020 ist restlos ausverkauft! Limitiertes Kontingent Kombitickets ohne Übernachtung noch verfügbar.



Bands

Hier findet ihr alle bestätigten Bands. Neu hinzugekommene Acts sind fett markiert.

Running Order

Sobald die Running Order feststeht, findet ihr sie hier.

Weitere Informationen

Neben dem musikalischen Bühnenprogramm haben wir noch mächtig mehr für euch auf der Agenda, nämlich das allseits beliebte Rahmenprogramm. Nähere Infos folgen.

Livestream und TV

Dabei sein ist alles! Vom METAL HAMMER PARADISE wird es keine Auftritte auch zu Hause anzusehen geben.

Anfahrt