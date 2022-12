Beim belgischen Graspop Metal Meeting wird es 2023 zum 26. Mal jede Menge Metal- und Hard Rock-Acts zu sehen geben.

Datum Das Graspop Metal Meeting wird vom 15. bis 18. Juni 2023 stattfinden. Veranstaltungsort Das Graspop Metal Meeting ist ein Metal- und Hard Rock-Festival in Dessel, Belgien. Adresse: Kastelsedijk 2480 Dessel Belgien Preise & Tickets Tickets für das Graspop Metal Meeting 2023 werden im Lauf des Jahres verfügbar sein. Bands In dieser Liste gibt es regelmäßige Updates – neu hinzugekommene Bands sind fett markiert. 1914 Agnostic Front The Amity Affliction Amon Amarth The Answer Anti-Flag Antimatter Any Given Day Arch Enemy Architects As I Lay Dying Asking Alexandria At The Gates Avatar Beast In Black Behemoth Billy Talent Black Mirrors…