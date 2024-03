METAL HAMMER präsentiert

METAL HAMMER PARADISE 2024: Alle Infos zum Festival

auch interessant

Datum

Das METAL HAMMER PARADISE findet am 22. und 23. November 2024 statt.

Veranstaltungsort

Veranstaltungsort ist der Ferienpark Weissenhäuser Strand. Der liegt direkt an der A1 in einer Dünenlandschaft an der Ostsee.

Adresse:

Seestraße 1

23758 Oldenburg in Holstein

Preise & Tickets

Die Veranstaltung ist ausverkauft. Frei werdende Kontingente und Tages-Tickets sind erhältlich unter www.metal-hammer-paradise.de oder telefonisch unter 0180-6502501.

Sämtliche Unterkünfte für das METAL HAMMER Paradise 2024 sind ausverkauft.

Anzeige: Festival-Ausrüstung mit Rabattcode günstiger kaufen: Decathlon Gutschein

Bands

Hier findet ihr alle bestätigten Bands. Neu hinzugekommene Acts sind fett markiert.

Accept

Anvil

Burning Witches

Dark Tranquillity

Deserted Fear

Dust Bolt

Enforcer

Evergrey

Gloryhammer

Grand Magus

Grave Digger

Hiraes

Moonspell

Saltatio Mortis

Space Chaser

Wolfheart

Running Order

Geländepläne

Weitere Informationen

Autogrammstunden

–> Alle Infos unter www.metal-hammer-paradise.de<–

Aftermovie 2023

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

Weitere Highlights