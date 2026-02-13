Toggle menu

METAL HAMMER Podcast Folge 122 mit Powerwolf u.a.

von
Manowar-Gründer Ross The Boss und Twisted Sisters Dee Snider mit schweren Diagnosen. Edel-Metal(l) bei Olympia. Rückblick auf 70.000 Tons Of Metal. Powerwolf im Interview. Album der Woche von Hoaxed u.a.
MH_Podcast_Bildchen_2022_BastiKatrin

Back In Black – das Metal-Update

Caught In A Mosh – METAL HAMMER aus dem Pit

  • Rückblick auf die 70.000 Tons Of Metal-Kreuzfahrt
  • Vorfreude auf Omnium Gatherum

Steel Meets Steel – neue Alben im Härtetest

Das Podcast-Duo stellt diesmal dieses neue Metal-Album vor:

  • Hoaxed DEATH KNOCKS

Hörproben der neu erschienenen Alben und aller anderen Bands, die wir in unserem Podcast erwähnen, findet ihr in unserer

auf Spotify.

Don’t Talk To Strangers – das METAL HAMMER Podcast-Interview

Das neue Powerwolf-Live-Album WILDLIVE (LIVE AT OLYMPIAHALLE) erscheint! METAL HAMMER-CvD Katrin Riedl im Interview mit Gitarrist Matthew Greywolf.

So geht’s weiter

Die nächste Podcast-Folge erscheint am 20.2.2026. Dann zu Gast: Universum25! Den METAL HAMMER Podcast gibt es wöchentlich am Freitag neu unter www.metal-hammer.de/podcast, auf

, Deezer, Amazon und überall, wo es Podcasts gibt. Vergesst nicht, uns zu folgen, um zu erfahren, wie es weitergeht!

Schnitt: Dominik Winter

Die frischesten Alben, die spannendsten Neuigkeiten, der ein oder andere Blick hinter die METAL HAMMER-Kulissen – und in jeder Episode ein stahlharter Gesprächspartner: METAL HAMMER gibt es jetzt auch zum Hören! Der METAL HAMMER Podcast versorgt euch regelmäßig mit allem, was die Metal-Welt bewegt. Moderiert wird die schwermetallische Podcast-Reihe von Chefin vom Dienst Katrin Riedl und Chefredakteur Sebastian Kessler.


Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

Thomas Sonder schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

