Back In Black – das Metal-Update

Manowar-Mitbegründer Ross The Boss leidet an ALS

Metal-Musiker gewinnt Medaille bei Olympia 2026

Slipknots Spezialalbum erscheint endlich

Aus für Dee Snider bei Twisted Sister

Caught In A Mosh – METAL HAMMER aus dem Pit

Rückblick auf die 70.000 Tons Of Metal-Kreuzfahrt

Vorfreude auf Omnium Gatherum

Steel Meets Steel – neue Alben im Härtetest

Das Podcast-Duo stellt diesmal dieses neue Metal-Album vor:

Hoaxed DEATH KNOCKS

Don’t Talk To Strangers – das METAL HAMMER Podcast-Interview

Das neue Powerwolf-Live-Album WILDLIVE (LIVE AT OLYMPIAHALLE) erscheint! METAL HAMMER-CvD Katrin Riedl im Interview mit Gitarrist Matthew Greywolf.

Die nächste Podcast-Folge erscheint am 20.2.2026. Dann zu Gast: Universum25!

Amazon und überall, wo es Podcasts gibt.

Die frischesten Alben, die spannendsten Neuigkeiten, der ein oder andere Blick hinter die METAL HAMMER-Kulissen – und in jeder Episode ein stahlharter Gesprächspartner: METAL HAMMER gibt es jetzt auch zum Hören! Der METAL HAMMER Podcast versorgt euch regelmäßig mit allem, was die Metal-Welt bewegt. Moderiert wird die schwermetallische Podcast-Reihe von Chefin vom Dienst Katrin Riedl und Chefredakteur Sebastian Kessler.

—

