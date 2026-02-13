Auch interessant
Back In Black – das Metal-Update
- Manowar-Mitbegründer Ross The Boss leidet an ALS
- Metal-Musiker gewinnt Medaille bei Olympia 2026
- Slipknots Spezialalbum erscheint endlich
- Aus für Dee Snider bei Twisted Sister
Caught In A Mosh – METAL HAMMER aus dem Pit
- Rückblick auf die 70.000 Tons Of Metal-Kreuzfahrt
- Vorfreude auf Omnium Gatherum
Steel Meets Steel – neue Alben im Härtetest
Das Podcast-Duo stellt diesmal dieses neue Metal-Album vor:
- Hoaxed DEATH KNOCKS
Hörproben der neu erschienenen Alben und aller anderen Bands, die wir in unserem Podcast erwähnen, findet ihr in unserer
Don’t Talk To Strangers – das METAL HAMMER Podcast-Interview
Das neue Powerwolf-Live-Album WILDLIVE (LIVE AT OLYMPIAHALLE) erscheint! METAL HAMMER-CvD Katrin Riedl im Interview mit Gitarrist Matthew Greywolf.
So geht’s weiter
Die nächste Podcast-Folge erscheint am 20.2.2026. Dann zu Gast: Universum25!
Schnitt: Dominik Winter
