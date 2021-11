METAL HAMMER Podcast: So geht’s weiter!

Der METAL HAMMER Podcast Folge 21 über Trivium, Mastodon, Hypocrisy und die ausstehenden Album-Highlights und Touren des Jahres 2021.

Was war, was ist, was kommt? Der METAL HAMMER Podcast stellt sich den aufkommenden Herbstdepressionen entgegen und erinnert an die noch anstehenden Höhepunkte des Metal-Jahres. Da kommen – Stand jetzt – noch Tourneen von Heaven Shall Burn, Kreator und Nightwish, ein mit Sicherheit unvergessliches METAL HAMMER PARADISE Maximum Indoor Komfort Festival, und neue Alben von unter anderem Trivium, Mastodon, Feuerschwanz (!) und Hypocrisy. Wir wagen den Blick in die metallene Glaskugel. Diese jetzt neu erscheinenden Metal-Alben nimmt sich das Podcast-Duo Zahn/Kessler zur Kritikerbrust: Alien Weaponry TANGAROA, Brainstorm WALL OF SKULLS, Carcass TORN ARTERIES, Criminal SACRIFICIO, Rage RESURRECTION DAY, A Pale…