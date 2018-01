METAL HAMMER präsentiert: Alice In Chains

Alice In Chains

Die Bedeutsamkeit von Alice In Chains ist kaum in Worte zu fassen. Gemeinsam mit Pearl Jam, Soundgarden und Nirvana schufen Alice In Chains zu Beginn der Neunziger Jahre die letzte große Revolution des Rock und hoben Seattle auf die Landkarte der wichtigsten Musikzentren der Welt.

Denn dort wurde der Grunge geboren – plötzlich trafen künstlerische Innovation und kommerzieller Erfolg in einzigartiger Weise aufeinander. Belege dafür sind 14 Millionen verkaufte Alben allein in den USA, 20 Millionen umgesetzte Exemplare weltweit, 16 Top-10-Singles in den US-Rock-Charts und neun Grammy-Nominierungen.

Neues Album 2018

Nach dem tragischen Tod von Sänger Layne Staley und einer längeren Phase der Inaktivität meldeten sich Alice In Chains 2009 in alter Stärke mit dem neuen Sänger William DuVall zurück. Seither erschienen zwei weitere, sehr erfolgreiche Alben, die beide unmittelbar in die Top 5 der US-Billboard-Charts stiegen.

Nun wurde für 2018 die Veröffentlichung des sechsten Albums angekündigt, anschließend kommen Alice In Chains zum ersten Mal seit 2009 auf Europatournee. Im Rahmen dieser spielt die Band zwischen dem 2. und 3. Juli auch zwei Konzerte in Köln und Berlin.

Alice In Chains – Tour 2018

02.07. Köln, E-Werk

03.07. Berlin, Huxleys

