METAL HAMMER präsentiert: Arch Enemy + Wintersun + Tribulation + Jinjer

Foto: Sarah Fleischer. All rights reserved.

Das zehnte Arch Enemy-Album WILL TO POWER ist heiß erwartet, allerdings müssen wir uns noch etwas gedulden. Was jedoch schon feststeht, sind die Tourdaten – besser kann 2018 fast nicht starten, sind mit Wintersun, Tribulation und Jinjer weitere Hochkaräter als Supportacts von Arch Enemy mit dabei.

Arch Enemy + Wintersun + Tribulation + Jinjer – Tour 2018

12.01.2018 München, Tonhalle

13.01.2018 Stuttgart, LKA Longhorn

15.01.2018 CH-Zürich, Komplex

26.01.2018 Oberhausen, Turbinenhalle

27.01.2018 Geiselwind, Music Hall

29.01.2018 Hamburg, Große Freiheit

05.02.2018 Berlin, Huxleys

06.02.2018 Wiesbaden, Schlachthof

07.02.2018 Saarbrücken, Garage

Karten zur Tour unter www.metal-hammer.de/tickets.