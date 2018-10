METAL HAMMER präsentiert: Eisbrecher + Faelder Tour 2019

Dass sich die Metal-Fans in Südamerika stets in einen Rausch feiern, durften nun auch Cannibal Corpse erfahren.

Es ist allgemein bekannt, dass Metal-Fans in Südamerika regelmäßig extrem steilgehen, wenn ihre Bands zu Konzerten kommen. Diese übermäßige Begeisterungsbereitschaft ist stets für alle eine riesige Mosh-Party. Das durften auch Cannibal Corpse miterleben, die sich bis zum 7.10. zusammen mit Napalm Death auf Südamerika-Tour befanden: Während des Konzerts am 26.9. im Teatro Caupolican in Chiles Hauptstadt Santiago drehten die Fans komplett durch. Bei 'Hammer Smashed Face' gerieten geschätzt 4.000 der 4.500 Anwesenden in völlige Ekstase und bildeten einen riesigen Circle Pit, wie hier in einem Fan-Video zu sehen. Auch Metal Blade-SEO Brian Slagel war begeistert und teilte das Video: https://www.facebook.com/ClavdivsImperatorII/videos/vb.100003790467900/1346392032163799/?type=2&video_source=user_video_tab