Am 06.07. und 07.07. 2020 sind My Chemical Romance für zwei Comeback-Shows in Deutschland auf dem Kunst!Rasen in Bonn!

Update: Nachdem die erste Show am 06. Juli innerhalb weniger Sekunden ausverkauft war, wurden die letzten Wochen dazu genutzt, eine zweite Show für My Chemical Romance in Bonn zu planen. Der Vorverkauf startet am Freitag, den 28.02.2020 um 11 Uhr. Tickets sind ausschließlich via Eventim, Bonnticket und Ticketmaster erhältlich. Zudem sind alle Tickets für die zweite Show personalisiert und auf max. 2 Tickets pro Bestellvorgang begrenzt. Völlig unerwartet ist die Band im Dezember 2019 wieder aus der Versenkung aufgetaucht und hat eine erste Show in Los Angeles gespielt, die Fans und Kritiker zugleich vollkommen begeistert hat. Im Juli 2020 wird…