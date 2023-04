METAL HAMMER präsentiert: Prophecy Fest 2023

Das diesjährige Prophecy Fest weiß tatsächlich mit einem unglaublichen Kracher zu begeistern: Die US-Legenden Agalloch werden für eine Reunionshow im Original-Line-up in der Balver Höhle auftreten. „Vor fast acht Jahren haben wir uns aufgelöst, doch jetzt werden wir uns für eine begrenzte Anzahl von Konzerten wieder zusammentun“, heißt es seitens Gitarrist Don Anderson.

„Im Line-up steht das originale Trio mit John Haughm als Sänger und Gitarrist, Don Anderson an der Gitarre und Bassist Jason Walton. Am Schlagzeug wird uns Hunter Ginn (Canvas Solaris, Sculptured, Radical Research Podcast) unterstützen. Wir werden aus der Balver Höhle, die von den Menschen seit der Steinzeit genutzt wird, heraus wiederauferstehen. Wir sind von Beginn an Fans der Bands, die bei Prophecy Productions unter Vertrag stehen, und freuen uns deshalb ganz besonders, beim Prophecy Fest den Auftakt unserer Rückkehr zu bestreiten.“

Prophecy-Chef und Label-Gründer Martin Koller fügt hinzu: „Als langjährige Bewunderer von Agalloch fühlen wir uns geehrt, diese aufregende und wichtige Band für eine exklusive Show in Europa in der Balver Höhle begrüßen zu dürfen. Sie passen perfekt in das Billing, die Höhle, auf das Festival.“

Prophecy Fest

Agalloch + Amenra + Bethlehem + Darkher + Darkspace + Disillusion + Dornenreich + E-L-R + Gràb + Illudium + Laster + My Dying Bride + Novembers Doom + Vemod + The Vision Bleak

07.-09.09. Balve, Balver Höhle

Das 3-Tages-Ticket inklusive Programmheft kostet 129,- Euro. Weitere Infos zu Zusatzleistungen und Camping findet ihr hier.

Location

Seit 2015 findet das Prophecy Fest in der Balver Kulturhöhle im Hönnetal nahe der Stadt Balve im Sauerland in Nordrhein-Westfalen statt. Infos zu Unterkünften, Anreise und Parken findet ihr unter https://fest.prophecy.de.

