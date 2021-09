METAL HAMMER präsentiert: Scorpions + Mammoth WVH

Die Scorpions melden sich mit einem neuen Album und einer Welttournee zurück. Im Februar 2022 veröffentlichen die Musiker ihr 19. Studioalbum ROCK BELIEVER und präsentieren das neue Werk dann im Anschluss live rund um den Globus. Vor genau 50 Jahren gab die Band ihr Debüt mit dem Album LONESOME CROW.

Während des Corona-Lockdowns nutzten sie die Zeit in ihrem Studio in Hannover, um an neuer Musik zu schrauben. Zum ersten Mal war Ex-Motörhead-Schlagzeuger Mikkey Dee mit dabei und komplettiert nun den Sound der deutschen Rock-Ikonen. „Das Album hat die Scorpions-DNS, den Kern bilden Schenkers und meine Kompositionen“, sagt Frontmann Klaus Meine und erklärt, wieso die neuen Songs die gleiche Frische der Achtziger-Scorpions-Alben besitzen. „Wir haben als Band alle zusammen in einem Raum gespielt und die Songs aufgenommen – genau so, wie wir es damals in den 80er Jahren gemacht haben. Wir können es nicht erwarten, wieder loszulegen, um endlich wieder für unsere Fans zu spielen.“

Empfehlung der Redaktion Scorpions: Preis-Auszeichnung & neues Album fertig Hard Rock , Heavy Metal, Rock’n’Roll Am Samstag wurden die Scorpions mit dem europäischen Kulturpreis ausgezeichnet. Außerdem beendeten sie die Aufnahmen für ihr kommendes Album. Ende Oktober 2021 können sich die Fans auf die neue Single ‘Peacemaker’ der nächsten Scorpions-Platte freuen. Wenige Monate später folgt dann die „Rock Believer“-Tour. Der Kick-Off findet im März 2022 in Las Vegas statt, von wo aus die Band über den Atlantik nach Europa reisen und in neun verschiedenen Ländern auftreten wird. Außerdem sind sechs Deutschland-Termine bestätigt. Für die Deutschland-Runde unterstützt Wolfgang Van Halen die Scorpions mit seiner Band Mammoth WVH.

Der Ticket-Vorverkauf beginnt am 01. Oktober 2021. Für Mitglieder des Scorpions-Fanclubs gibt es allerdings einen exklusiven Vorverkauf über die bandeigene Webseite ab Mittwoch, dem 29. September 2021.

METAL HAMMER präsentiert:

Scorpions + Mammoth WVH — Tour 2022

08.06.2022 Stuttgart, Schleyer-Halle

10.06.2022 München, Olympiahalle

12.06.2022 Frankfurt, Festhalle

15.06.2022 Berlin, Mercedes-Benz Arena

17.06.2022 Hannover, ZAG-Arena

19.06.2022 Dortmund, Westfalenhalle

