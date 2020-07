Der einstige Misfits-Schlagzeuger Joey Image ist tot. Er starb mit 63 Jahren an Leberkrebs. Image war von 1978 bis 1979 Mitglied der Band.

Joey Image, früher Drummer der Misfits, hat den Kampf gegen den Krebs verloren. Vor vier Jahren wurde bei dem als Joey Poole geborenen Schlagzeuger Leberkrebs diagnostiziert. Er begab sich in der University Of Miami in Behandlung und stand auf der Liste für eine Lebertransplantation. 1978 stieß Joey zu den Horror-Punkern und nahm zusammen mit der Band zwei EPs (‘Horror Business’, ‘Beware’) und eine Single (‘Night Of The Living Dead’) auf. Zudem ist er in diversen Songs von drei Misfits-Alben zu hören. Zuletzt war er am 26. Oktober 2000 als Schlagzeuger bei der Band tätig, als er für ein Konzert den…