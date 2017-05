With Full Force 2017: Alle Infos zum Festival, zum Line-up, zu Tickets und Preisen

Foto: Metal Hammer, fradellafra.com. All rights reserved.

With Full Force 2017: Hier gibt es alle Infos zum Festival

Alles neu macht 2017: Das With Full Force muss erneut umziehen. Nach den schweren Unwettern der vergangenen Jahre und dem chaotischen Festival-Sommer 2016 ziehen die Veranstalter die Konsequenzen. Eine Woche früher und ein paar Kilometer entfernt wird es unter den Baggern des Ferropolis-Geländes laut.

Datum

Das With Full Force 2017 findet vom 22. bis zum 24. Juni 2017 statt.

Veranstaltungsort

Das With Full Force ist umgezogen und wird 2017 in Ferropolis, der Stadt aus Eisen, stattfinden.

Adresse:

Ferropolisstraße 1

06773 Gräfenhainichen

Eine vierte Bühne

Das With Full Force rüstet auf: Neben Hauptbühne, Zelt- und Metal Hammer Stage wird es bei der Ferropolis-Premiere erstmals auch eine vierte Bühne geben, um den Fans noch mehr Abwechslung und Bandbreite bieten zu können!

Preise und Tickets

Trotz dieser willkommenen Verbesserungen soll sich an den Ticketpreisen nichts ändern, eine Preiserhöhung wird also nicht stattfinden. Die Veranstalter versprechen, dass die Kapazitäten gleich bleiben und der gemütliche Charakter des With Full Force erhalten bleiben soll.

Das Festival-Ticket für das gesamte Wochenende kostet 109,95 EUR

für das gesamte Wochenende kostet 109,95 EUR Das Parkticket schlägt mit 25 EUR zu Buche

Lineup 2017

Mit In Flames, Dropkick Murphys und Kreator wurden bereits drei Headliner bestätigt, ein weiterer Headliner soll noch folgen. Aber auch das restliche Lineup kann sich mehr als sehen lassen.

In Flames

Dropkick Murphys

Kreator

Ministry

Airbourne

Architects

Apocalyptica

Sepultura

Terror

Madball

Callejon

Suicide Silence

Aborted

Adept

Apologies, I Have None

Atari Teenage Riot

Avatar

Bad Omens

Betraying The Martyrs

Bombus

Broken Teeth

Brothers In Arms

Carach Angren

Combichrist

Comeback Kid

Counterfeit

Cryptopsy

Dark Funeral

Debauchery

Deez Nuts

Die Kassieer

D.R.I.

Dust Bold

Eis

Elsterglanz

Emil Bulls

Equilibrium

Excrementory Grindfuckers

Four Years Strong

God Dethroned

Knorkator

Kvelertak

Moonsorrow

Motionless In White

Napalm Death

Nsaty

Northlane

Novelists

Morgoth

Obey The Brave

Of Mice & Men

Psychopunch

Rotting Christ

Royal Republic

Rykers

Shining

Silent Descent

Soilwork

Soulburn

Spasm

Swiss und die Anderen

Tanzwut

Tausend Löwen Unter Feinden

Tenside

The Black Dahlia Murder

Toxpack

Trollfest

TuXedoo

Val Sinestra

While She Sleeps

Wisdom In Chains

Wolf Down

Anfahrt