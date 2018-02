With Full Force 2018: Alle Infos zum Festival, zum Line-up, zu Tickets und Preisen

Parkway Drive @25th With Full Force Anniversary

Hallo Freunde,heute endlich können wir Euch einen weiteren Headliner für unser 25. With Full Force Jubiläum bekanntgeben! Nachdem wir Euch bereits viele attraktive Bands ankündigen konnten, die zum Teil lange Zeit nicht live bei uns zu erleben waren, noch nie bei uns gespielt haben oder die Euch ganz besonders am Herzen liegen und unzählige Male von Euch gewünscht worden sind, haben wir uns überlegt: Was wäre denn der perfekte Act, der ein solches Vierteljahrhundert Festivalgeschichte würdig präsentieren könnte? Und die Antwort bei einem Fan – und Familienfestival wie dem With Full Force Festival fällt ganz eindeutig aus: Das kann nur DIE Band sein, die Ihr Euch immer wieder mit großer Mehrheit wünscht: Parkway Drive aus Australien! Nach den furiosen letzten beiden WFF Gastspielen hat diese Band nichts anderes geplant, als alles bisher Stattgefundene mit einer noch beeindruckenderen Performance in den Schatten zu stellen. Die wichtigste Rolle dabei spielt ganz klar – IHR! Freut Euch auf ein Metalcore-Inferno, das die Stadt aus Eisen zum Schmelzen bringen wird. Und jetzt bitte teilen, liken und ran an die Tickets, sonst müsst Ihr und Eure Freunde Euch 365 Tage anhören, was Ihr alles verpasst habt!www.shop.withfullforce.de Euer WFF Team

Posted by With Full Force Festival on Montag, 15. Januar 2018