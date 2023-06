Metallica: Arlington-Konzert wird in Kinos übertragen

Metallica kündigten im Rahmen des Pre-Listening Events zu 72 SEASONS, welchem Fans in diversen Kinosälen beiwohnen konnten, an, dass sie eines ihrer kommenden Doppel-Konzerte weltweit übertragen und beide Shows in ausgewählten Kinos zeigen wollen. Am 19. und 21. August können sich Fans beide Gigs der aktuellen Tour (18. und 20. August in Arlington, Texas) auf der Leinwand anschauen. Wie angekündigt, wird die Band an den beiden Tagen keinen ihrer Songs zwei Mal spielen.

Empfehlung der Redaktion METAL HAMMER Podcast Folge 57 mit Andy Piller (70.000 Tons Of Metal) Heavy Metal So war’s bei Metallica in Hamburg und so wird’s bei Iron Maiden! Außerdem u.a.: Das Download Festival muss kurzfristig abgesagt werden – und jetzt? Im Interview: Andy Piller (70.000 Tons Of Metal). Für ihre aktuell laufende Tour haben sich Metallica etwas Spektakuläres überlegt: Sie wollen an den Wochenenden ihrer Auftritte gleich zwei Shows spielen. Der umfangreiche Songkatalog der Thrash-Titanen biete immerhin genug Auswahl, um zwei Abende in Folge mit Programm zu füllen. METAL HAMMER war bereits zum Deutschland-Auftakt in Hamburg vor Ort und über das Konzerterlebnis berichtet – inklusive Fotomaterial. Tickets für die anstehenden Kino-Übertragungen gibt es hier.

Interessenten sollten allerdings aufmerksam sein: Die Band weist explizit darauf hin, dass es sich bei dem Event um eine 2-Tages-Veranstaltung handelt. Der Kauf eines Tickets berechtigt allerdings nur zum Eintritt für eine der beiden Vorführungen. Entsprechend sollte im Vorfeld darauf geachtet werden, für welches der Konzerte ein Ticket erworben wird. Ein Kombi-Ticket, das für die Übertragung beider Shows gilt, gibt es nicht.

