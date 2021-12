Metallica-Drummer Lars Ulrich mit HN Award ausgezeichnet

auch interessant

Metallica-Schlagzeuger Lars Ulrich ist von der dänischen Hede Nielsen Family Foundation mit deren HN Award ausgezeichnet worden. Die Stiftung der Unternehmerfamilie ehrt mit ihrem Preis jedes Jahr kulturelle Leistungen beziehungsweise kulturelles und wohltätiges Engagement. Mit seinen Award erhält Ulrich 600.000 Dänische Kronen (rund 80.700 Euro), die der Musiker zu gleichen Teilen verschiedenen Organisationen spendet.

„Unglaubliche Organisationen“

200.000 Dänische Kronen gehen an Dyrenes Beskyttelse. Die Organisation kümmert sich auf nationaler, europäischer und internationaler Ebene um Tierschutz und Tierwohl. Die zweite Einrichtung, an die der Metallica-Mann spendet, ist Kofoeds Skole, die Sozialarbeit für Erwachsene macht. Dabei geht die Charity nach dem sozialpädagogischen Prinzip der persönlichen und beruflichen Ermächtigung vor. Der Dritte im Bunde ist Børns Vilkår. Die Organisation widmet sich der Verbesserung von Erziehungs- und Entwicklungsmöglichkeiten von Kindern und Jugendlichen in Dänemark — mit Schwerpunkten hinsichtlich Versagen, Mobbing und Scheidung.

In den Sozialen Medien bedankt sich Lars Ulrich für die Auszeichnung: „Ich freue mich so darüber, zu verkünden, dass ich jeweils 200.000 Dänische Kronen an drei verschiedene Wohltätigkeitsorganisationen in Dänemark spenden werde — dank der guten Leute bei der Hede Nielsen Family Foundation. Henrik und seinem Team bei der Stiftung bin ich mehr als dankbar dafür, dass sie mir die Ehre zuteil werden lassen, der Empfänger des diesjährigen HN Awards zu sein, der ihr 50. Jubiläum markiert. Bitte prüft, ob ihr diese drei unglaublichen Organisationen unterstützen wollt.“ Ulrich bekommt den Preis vermutlich für das wohltätige Engagement von Metallica mit deren All Within My Hands-Stiftung.

DAS BLACK ALBUM JETZT BEI AMAZON ORDERN!