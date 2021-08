Metallica: ‘Enter Sandman’ erscheint als physische Single + Verlosung

Am 20. August 2021 wird der Opener des schwarzen Albums von Metallica, ‘Enter Sandman’, deutschlandexklusiv als physische Single veröffentlicht. Anlässlich des 30. Jubiläums der wohl erfolgreichsten Platte der Metal-Historie wird nun nachgelegt. Um Hits wie ‘Enter Sandman’ oder entsprechende Dauerbrenner zu kreieren, braucht es laut James Hetfield „ein einfaches Riff, einen fesselnden Text und vier vom Glück gesegnete Musiker.“

Inhaltlich beschäftigt sich ‘Enter Sandman’ im weitesten Sinne mit „der Zerstörung der perfekten Familie; einem riesigen, schrecklichen Geheimnis in einer Familie“, wie Hetfield in einem Interview erzählt. Die musikalische Grundlage für den düsteren Text liefert Gitarrist Kirk Hammett. Am 13. August 1990 nahmen Metallica den Song zum ersten Mal als Demo auf; die Albumversion spielten die vier Musiker am 16. Juni 1991 ein. Dieses Jahr erscheint der Klassiker nun in einer exklusiven neu gemasterten Version und in Deutschland als exklusive physische Single. Die Verkaufserlöse gehen über Metallicas Stiftung an die Opfer der Hochwasserkatastrophe in Deutschland.

Hier kann die Single ab sofort vorbestellt werden.

Formate

In folgenden Formaten wird ‘Enter Sandman’ erhältlich sein:

7″‘ Vinyl (glow in the dark in einem Pappschuber, Exemplare sind nummeriert)

Maxi-CD im Digipack

Pockit-CD im Mini Jewelcase

Tracklisting

7″: ‘Enter Sandman’, ‘Sad But True’ (remastered Audio 2021)

Maxi-CD: ‘Enter Sandman’, ‘Sad But True’, ‘Through The Never’ (Live), ‘Damage, Inc.’ (Live)

Pockit-CD: ‘Enter Sandman’, ‘Sad But True’, ‘Of Wolf & Man’ (Live), ‘Breadfan’ (Live)

Gewinne eines von 2 Packages (7″ + Pockit-CD) von ‘Enter Sandman’!

Dazu müsst ihr nur das untenstehende Formular ausfüllen und in das Lösungsfeld „Sandmann“ schreiben:

Dein Name (Pflichtfeld)

Deine E-Mail-Adresse (Pflichtfeld)

Straße und Hausnummer (Pflichtfeld)

PLZ (Pflichtfeld)

Ort (Pflichtfeld)

Deine Lösung (Pflichtfeld)



TEILNAHMEBEDINGUNGEN:

Teilnahmeberechtigt sind alle volljährigen Einsender außer Mitarbeiter der beteiligten Firmen und deren Angehörige. Personen unter 18 Jahren benötigen die Einwilligung ihres/ihrer Erziehungsberechtigten.

Die Gewinner werden unter allen Teilnehmern durch das Los ermittelt. Mehrfachmails, computergenerierte E-Mails sowie E-Mails von Gewinnspiel-Diensten werden vom Gewinnspiel ausgeschlossen!

Teilnahmeschluss ist der 26.08.2021, 23:59 Uhr. Der Rechtsweg und die Barauszahlung sind ausgeschlossen. Die Gewinnerziehung erfolgt zufallsbasiert.