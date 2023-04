Metallica: Lars Ulrich liest Social Media-Kommentare

In den Sozialen Medien kann jeder seine Meinung kundtun. Und dabei üben sich die wenigsten User in vornehmer Zurückhaltung. Es wird gerne draufgehauen. Das hat jedoch Metallica -Schlagzeuger Lars Ulrich nicht davon abgehalten, Ende 2022 zu schauen, was die Fans der „Four Horsemen“ zu sagen haben. Damals hatten James Hetfield und Co. mit ‘Lux Æterna’ gerade den ersten Vorboten von 72 SEASONS veröffentlicht.

Abstand gewinnen

„Wenn du dich entschließt, runter in die Kommentarbereiche zu gehen, gilt zumindest für mich, dass man sich darauf vorbereiten muss, nichts davon allzu persönlich zu nehmen“, gibt Lars Ulrich im britischen „Metal Hammer“ zu Protokoll. „Man muss irgendwie dazu Abstand finden. Aber ich möchte jeden in einer Band dazu herausfordern, zu behaupten, dass er oder sie sich die Kommentare nicht ansieht. Ich meine, ich sitze nicht bis vier Uhr morgens am Rechner und scrolle mich durch jeden einzelnen Kommentar. Doch wenn man seit fünf oder sechs Jahren keine Musik rausgebracht hat und dann etwas wie ‘Lux Æterna’ auf eine ahnungslose Welt loslässt, wird man wissen wollen, wie die Reaktionen ausfallen.“

Der Metallica-Drummer dürfte mit dem Feedback zu ‘Lux Æterna’ recht zufrieden gewesen sein. Der schwungvolle Track im Stile des Speed Metal der Achtziger Jahre stellt wohl die Single-Auskopplung von 72 SEASONS dar, die allgemein am euphorischsten abgefeiert wurde. Die Lektüre der Kommentare zum nachfolgenden, ziemlich mittelmäßigen ‘Screaming Suicide’ hätte vermutlich nicht ganz so viel Spaß gemacht. ‘If Darkness Had A Son’ dürfte dagegen wiederum mehr wohlwollende als lästernde Bemerkungen evoziert haben.

—

