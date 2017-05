Metallica: Seht hier das Video ihrer Generalprobe

Wer mitten in der Nacht nicht aufstehen konnte oder wollte, kann sich nun die Aufzeichnung der Metallica-Generalprobe zu ihrer “WorldWired”-Nordamerika-Tournee ansehen, die heute beginnt. “Now That We’re Live” fand im M&T Bank Stadium in Baltimore vor einer überschaubaren Meute von Fanclub-Mitgliedern statt.

Weiterlesen So kannst du Mäuschen bei einer Metallica-Probe spielen Social Media Metal: Metallica hosten einen Live-Stream auf Facebook. So könnt ihr erleben, wie die Probe eines Stadion-Konzertes für die Bay Area-Thrasher abläuft. Das gesamte Event hatte volle Konzertlänge, im 35-minütigen Stream und Video gibt es allerdings nur vier komplett gespielte Songs (‘Atlas, Rise!’, ‘For Whom The Bell Tolls’, ‘Now That We’re Dead’ und ‘Battery’), jedoch äußerst spielfreudige und gut gelaunte Musiker und diverses Soundcheck-Acting zu begutachten.

Im Anschluss an die Proben-Performance könnt ihr noch ein rund 15-minütiges Interview von Lou Brutus mit Lars Ulrich sehen.

“Now That We’re Live” im Video hier:

Thanks for tuning in to "Now That We're Live!" We'll see you this summer as the WorldWired Tour treks across North America! Posted by Metallica on Dienstag, 9. Mai 2017

In einem anderen Interview bezüglich der “World Wired”-Tour ließ Lars Ulrich verlauten, dass die Band froh sei, noch einmal solch eine riesige Tournee auf sich nehmen zu können. “HARDWIRED… TO SELF-DESTRUCT hat so dermaßen überraschend eingeschlagen. Wir sind wirklich glücklich darüber, 25 Stadien in den USA und Kanada bespielen zu dürfen – das konnten wir zuletzt vor über zehn, wenn nicht sogar 15 Jahren. Wir müssen das einfach tun, denn wir wissen nicht, ob uns diese Gelegenheit noch einmal geboten wird.”

Aufgeregt wie kleine Kinder

Diese Sommer-Open Airs zu spielen sei die Spitze der Pyramide, es gebe nichts Besseres, so Ulrich. “Wenn alles glatt läuft, kommen wir nächstes Jahr wieder und spielen in den Städten, die wir dieses Jahr nicht berücksichtigen konnten. Die Leute sind so heiß auf uns, manche von ihnen heißer als in den letzten 25 Jahren oder zu unseren bislang erfolgreichsten Zeiten – und wir als Anfang-Fünfziger hüpfen rum wie kleine Kinder und schreien: ,Oh mein Gott!‘”

Volles Welttournee-Programm

Die Nordamerika-Tournee von Metallica startet am 10. Mai in Baltimore und endet am 16. August in Edmonton, Canada. Am 2. September ist Europa-Start in Kopenhagen, und am 14. sowie 16. September sind Metallica für ihre ersten beiden Deutschland-Konzerte in der Kölner Lanxess Arena zu Gast.