Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Metallica sollen für Blutspendeaktionen geehrt werden

Metallica James Hetfield
James Hetfield mit Metallica im Ford Field am 12. November 2023 in Detroit, Michigan
Foto: Getty Images, Scott Legato. All rights reserved.
von
Metallica und ihre Stiftung All Within My Hands werden im Rahmen der Red Cross Gala in San Francisco für ihren Einsatz geehrt.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Jetzt neu: Metal Hammer Shop – eigener Merch & Band-Artikel

Die 2017 gegründete All Within My Hands-Stiftung von Metallica setzt sich hauptsächlich in den USA für humanitäre Zwecke ein. Nun soll sie und ihre Stifter auf der Red Cross Gala am 21. März in San Francisco für ihren Einsatz für Blutspenden geehrt werden.

Lebensrettendes Blut

Vonseiten der Red Cross Gala heißt es in einem Statement: „Metallica und ihre Stiftung All Within My Hands sind zu wichtigen Partnern des Amerikanischen Roten Kreuzes geworden, indem sie weltweit Tausende Fans dazu inspirieren, die Ärmel hochzukrempeln und lebensrettendes Blut zu spenden. 

Durch groß angelegte Aktionen wie die ,Red Cross x Metallica‘-Blutspendereihe, bei der im ersten Monat mehr als 1.000 Spenden zusammenkamen, und die ,Give Where You Live‘-Kampagne haben sie sowohl langjährige als auch erstmalige Spender mobilisiert. Ihr Engagement dafür, Gemeinschaften zu stärken, wird auch in ihrer langjährigen Unterstützung für Katastrophenhilfe reflektiert, die Maßnahmen zur Bekämpfung von Waldbränden, Hurrikanen und anderen Krisen finanziert“, so das Amerikanische Rote Kreuz.

Gute Taten

All Within My Hands schreibt auf Instagram: „Wir fühlen uns geehrt, bei der diesjährigen Gala des Roten Kreuzes in San Francisco zum ,Visionary Partner of the Year‘ gekürt worden zu sein! Als vereinte und engagierte Gemeinschaft zurückzugeben, war schon immer der Kern von All Within My Hands.

Logo Charcoal - T-Shirt
Logo Charcoal - T-Shirt
von Metallica
Für € 27,99 im Metal Hammer Shop kaufen

Mit dem Roten Kreuz zusammenzuarbeiten hat uns gezeigt, wie wirkungsvoll das wirklich sein kann. Von der letztjährigen, Fan-befeuerten Blutspendeaktion ‘Red Cross x Metallica’ – die uns mit mehr als 1.000 Spenden im ersten Monat überwältigt hat – bis hin zu Jahren der Zusammenarbeit mit der Katastrophenhilfe haben wir mit eigenen Augen gesehen, wie gute Taten Leben retten können“, heißt es weiter.

Metallica-Familie

Die Stiftung bedankt sich beim Roten Kreuz und den Metallica-Fans, die sie unterstützen: „Danke an das Rote Kreuz für diese unglaubliche Anerkennung. Danke auch an die Metallica-Familie, die jeden Tag beweist, dass wir alle Gutes tun können. Zu sehen, wie Fans, freiwillige Helfer und ganze Gemeinschaften immer und immer wieder dabei sind, beweist, wie wichtig diese Arbeit wirklich ist.“

Instagram Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

All Within My Hands setzt sich für bezahlbare Ausbildungen in den USA ein und vergibt Stipendien. Außerdem arbeitet die Stiftung eng mit Tafeln zusammen sowie nationalen und lokalen Hilfsorganisationen, die im Katastrophenschutz tätig sind oder beispielsweise Frauenhäuser unterstützen.


Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

Helen Lindenmann schreibt für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

teilen
mailen
teilen

Themen

All Within My Hands Amerikanisches Rotes Kreuz Blutspende Ehrung Metallica Red Cross Gala Stiftung
Mustaine bekam Metallica-Job nur durchs Warmspielen
Dave Mustaine von Megadeth (l.) und James Hetfield von Metallica bei einer 'Big Four'-Show am 10. Dezember 2011 in San Francisco
Megadeth-Mastermind Dave Mustaine hat sich laut eigener Erzählung allein durchs Aufwärmen an der Gitarre für Metallica qualifiziert.
Dave Mustaine hat mal wieder eine Anekdote über seine Zeit bei Metallica ausgepackt. Genauer gesagt geht es um den unmittelbaren Beginn seiner Dienstzeit beim großen M. Und zwar berichtet der Megadeth-Frontmann und -Gitarrist davon, wie es überhaupt dazu kam, dass er in der Band landete. Demnach fand damals im Jahr 1981 nicht einmal ein richtiges Vorspielen statt, wie der 64-Jährige im Interview bei Premier Guitar offenbart. Schon immer anders "Als ich am Tag, an dem ich James Hetfield und Ron McGovney [Originalbassist von Metallica — Anm.d.A.] treffen sollte, nach Norwalk [Stadt zwischen Los Angeles und Anaheim — Anm.d.A.] fuhr, wusste ich…
Weiterlesen
Zur Startseite