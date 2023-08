Metallica-Verlosung: Arlington-Konzert in Kinos

Metallica kündigten im Rahmen des Pre-Listening Events zu 72 SEASONS, welchem Fans in diversen Kinosälen beiwohnen konnten, an, dass sie eines ihrer kommenden Doppelkonzerte weltweit übertragen und beide Shows in ausgewählten Kinos zeigen wollen.

Am 19. und 21. August können sich Fans beide Gigs der aktuellen Tour (18. und 20. August in Arlington, Texas) auf der Leinwand anschauen. Wie angekündigt, wird die Band an den beiden Tagen keinen ihrer Songs zwei Mal spielen. Tickets für die vom Verleih LUF Kino organisierten anstehenden Kino-Übertragungen von METALLICA: M72 WORLD TOUR LIVE FROM ARLINGTON, TX – A TWO NIGHT EVENT gibt es hier. Bei der Ticket-Verlosung mitmachen könnt ihr weiter unten.



Gewinnt 1×2 Kino-Tickets pro Stadt für beide Termine und 1x als Hauptgewinn zu den Tickets dazu 1x CD 72 SEASONS + 1x exklusives Event T-Shirt + 1x Poster, signiert von Metallica!

Die zu gewinnenden Kinotickets sind gültig für beide Veranstaltungen (am 19. und 21. August; selbe Uhrzeit) in diesen Städten:

Berlin CinemaxX Berlin 16:30 Uhr Hamburg CinemaxX Hamburg-Dammtor 16:30 Uhr München CinemaxX Muenchen 16:30 Uhr

Dazu müsst ihr nur das untenstehende Formular ausfüllen und in das Lösungsfeld „Metallica72“ schreiben:

TEILNAHMEBEDINGUNGEN:

Teilnahmeberechtigt sind alle volljährigen Einsender außer Mitarbeiter der beteiligten Firmen und deren Angehörige. Personen unter 18 Jahren benötigen die Einwilligung ihres/ihrer Erziehungsberechtigten.

Die Gewinner werden unter allen Teilnehmern durch das Los ermittelt. Mehrfachmails, computergenerierte E-Mails sowie E-Mails von Gewinnspiel-Diensten werden vom Gewinnspiel ausgeschlossen!

Teilnahmeschluss ist der 06.08.2023, 23:59 Uhr. Der Rechtsweg und die Barauszahlung sind ausgeschlossen. Die Gewinnerziehung erfolgt zufallsbasiert.

—

