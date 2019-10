Metallica-Verlosung: Gewinnt ein S & M²-T-Shirt

Der Auftritt von Metallica und San Francisco Symphony: S & M² kommt am 9. Oktober weltweit in die Kinos. Metallica und San Francisco Symphony feiern das zwanzigste Jubiläum ihres Original-S & M-Konzertes (Symphony & Metallica) mit S & M², das in San Franciscos neuem Chase Center aufgenommen wurde.

Weiterlesen Metallica ‘S&M²’: Kino-Vorverkauf läuft Klassik, Thrash Metal Trafalgar Releasing startet den Vorverkauf und veröffentlicht den Trailer zu ‘S&M²’. Der Metallica-Film ist am 9. Oktober in den Kinos zu sehen. Die ursprünglichen S & M-Konzerte wurden von Metallica und San Francisco Symphony unter der Leitung des verstorbenen Michael Kamen im Frühjahr 1999 im Berkeley Community Theatre aufgeführt. Das S & M²-Konzert von 2019 bot die ersten Live-Aufführungen dieser Arrangements seit zwanzig Jahren sowie die ersten Metallica- und San Francisco Symphony-Interpretationen von Songs, die seit dem ursprünglichen Konzert geschrieben und veröffentlicht wurden, mit neuen Orchester-Arrangements von Bruce Coughlin.

Der legendäre Dirigent Michael Tilson Thomas beendet die erste Woche seiner letzten Spielzeit als Musikalischer Direktor der San Francisco Symphony mit einem besonderen Auftritt und dirigiert einen Teil der Show. Kymberli Frueh, SVP für Programmierung und Content-Akquisition bei Trafalgar Releasing, sagte: „Trafalgar Releasing freut sich, Metallica-Fans auf der ganzen Welt die Gelegenheit zu geben, dieses Jubiläumskonzert im Oktober gemeinsam in den örtlichen Kinos zu feiern.“

Gewinnt eines von zehn T-Shirts (Größe L) mit dem Motiv von Metallica S & M²!

