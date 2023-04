Metallica haben mit ‘If Darkness Had A Son’ gerade den dritten Track von 72 SEASONS rausgehauen. Darin geht es um Hetfields Alkoholsucht.

Was auf den ersten Blick wie eine Aufforderung zum Mitmachen drüben bei TikTok aussah (siehe weiter unten), war tatsächlich ein Teaser für den dritten Track, den Metallica soeben aus ihrem kommenden Studiowerk 72 SEASONS ausgekoppelt haben. Das Stück hört auf den Namen ‘If Darkness Had A Son’. Unten findet sich das zugehörige Video. Auszug aus Hetfields Seele Im Song sing "Papa Het" unter anderem folgende Textzeilen: "The beast still shouts for what it’s yearning/ He stokes the fire, desire burning/ The never-ending quenchless craving/ The unforgiving misbehaving/ If darkness had a son, here I am/ Temptation is his father/ If…