Metallicas ‘Master Of Puppets’ rückwärts auf Gitarre gespielt

Cover-Versionen zu Metallica-Songs schwirren zu Hauf durch das Internet. Dabei erweist es sich zunehmend als schwierig auf wirklich originelle Ideen zu stoßen. Gitarrist Bradley Hall hat jedoch einen eindrucksvollen Gedankenblitz in seinen Videos umgesetzt. Er weiß sich darauf zu Verstehen, Metal-Gitarrensoli zu lernen und dann rückwärts zu spielen.

Weiterlesen Video: Alle Metallica-Songs in vier Minuten In nicht einmal vier Minuten gelingt es Rob Scallon, Riffs aus jedem Metallic-Song in einem Lied unterzubringen. So hat er sich kürzlich auch Kirk Hammetts ‘Master of Puppets’-Solo zur Brust genommen. Das Video wurde ohne jegliche Tricks bei der Studio- oder Videobearbeitung aufgenommen, was man an der Uhr im Hintergrund erkennen kann.

Anschließend lässt Bradley das Gespielte mit einer Videobearbeitungssoftware rückwärts abspielt, was dazu führt, dass das Solo nun in seiner ursprünglichen Form zu hören ist. Das Ergebnis kommt dem Metallica-Klassiker erstaunlich nahe.

Seht hier das Rückwärts-Cover zu Metallicas ‘Master Of Puppets’: