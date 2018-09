Mike Shinoda schickt Fans Puzzlestücke per Post

Kurz vor dem Todestag des Linkin Park-Frontmanns Chester Bennington verfasste Bassist Dave "Phoenix" Farrell einen offenen Brief an den Sänger und bringt seine Trauer darin zum Ausdruck.

Vor genau einem Jahr verstarb Linkin Park-Sänger Chester Bennington im Alter von 41 Jahren und hinterließ ein großes Loch in der Rockwelt. Gestern postete Bassist Dave "Phoenix" Farrell über Instagram zusammen mit einem Bild von Chester einen offenen Brief an den Frontmann. Darin schrieb er: "Im vergangenen Jahr gab es keinen Tag, an dem ich nicht an dich gedacht habe. Ich vermisse dich, und es tut immer noch weh, dich nicht hier zu haben. Ich hatte beschlossen, nicht auf deiner Beerdigung zu sprechen, weil ich keine Worte formulieren konnte, die angemessen ausgedrückt hätten, wie ich mich fühlte ... "Du wirst…