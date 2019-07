Mit EMP den Stars ganz nah: Gewinnt 1×2 Tickets für das Slayer Konzert und ein exklusives Meet & Greet

Anzeige

Foto: Martin Häusler. All rights reserved.

In diesem Sommer werden Slayer ihre letzten Konzerte in Deutschland geben. Nach 37 Jahren, 12 Studioalben, zahlreichen Live-Aufnahmen, Videos und Boxsets, beinah 3.000 gespielten Konzerten sowie zwei Grammy Awards, fünf Nominierungen und einer eigenen Ausstellung im Smithsonian Museum ist die Zeit gekommen: Slayer verabschieden sich.

Für ihr letztes Konzert am 3. August 2019 in Stuttgart verlosen wir exklusiv mit EMP (Exclusive Merchandise Products) 1×2 Tickets. Zudem habt ihr die einmalige Chance, ein Meet & Greet mit den Mitgliedern von Slayer zu gewinnen.

Neben Slayer wird die legendäre US-Metal Band Anthrax Special Guest sein – Die neuseeländische Heavy Metal-Entdeckung Alien Weaponry wird zudem als zusätzlicher Opener auftreten.

Um an der Verlosung von 1x 2 Tickets für das Slayer-Konzert am 3. August 2019 in Stuttgart teilzunehmen, beantwortet einfach folgende Frage:

Wie viele Studioalben haben Slayer in ihrer Karriere veröffentlicht?

Teilnahmeschluss ist der 22. Juli 2019

