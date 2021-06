Moonspell: Zwei Liveshows + Bundle-Ticket-Verlosung

Am 18. Juni werden Moonspell vor 300 Fans (unter strengen COVID-Regularien) ihr wegweisendes 1996er-Album IRRELIGIOUS in Gänze aufführen. Jenes Album, das dieses Jahr seienen 25. Geburtstag feiert, half der Band dabei, ihren Stil neu zu definieren. Mit zeitlosen Klassikern wie ‘Opium’, ‘Raven Claws’, ‘Herr Spiegelmann’, ‘Mephisto’ oder ‘Fullmoon Madness’ wird man zurück in die Neunziger Jahre katapultiert. Eine Zeit, in der Gothic noch düsterer war.

Um dieses Live-Event mit Fans weltweit feiern zu können, wird der Auftritt auch live via Munin Live gestreamt. Euch erwartet eine erstklassige Produktion mit fettem Sound und fantastischer Licht-Show. IRRELIGIOUS soll außerdem in Kürze als einzigartige Deluxe-Box neu aufgelegt werden.

Empfehlung der Redaktion Moonspell: Exklusive Videopremiere Dark Metal Für ihr 13. Studioalbum HERMITAGE haben Moonspell ein Album wie in der guten alten Zeit aufgenommen. Hört hier ‘All Or Nothing’. Um dem Ganzen noch einen draufzusetzen, werden Moonspell am 19. Juni ein weiteres Liveset spielen. Dieses wird sich komplett dem aktuellen Album HERMITAGE widmen. Erstmalig werden die Portugiesen ihre neuen Songs live und vor echtem Publikum aufführen. „Wir alle sind durch die Coronakrise in ein tiefes Loch gefallen“, so Frontmann Fernando Ribeiro.

„Es war eine Herausforderung, die Band zusammen und die Fans motiviert zu halten. Und wurden quasi die Beine gebrochen. Doch wir sind wieder aufgestanden und möchten zusammen mit euch weitergehen. Wir feiern jetzt also nicht nur den unglaublichen 25. Geburtstag eines unserer fundamentalsten Alben, sondern haben auch endlich die Gelegenheit dazu, die HERMITAGE-Songs live zu spielen. Freut euch auf Moonspell, wie ihr sie noch nie erlebt habt.“

Gewinne zwei Bundle-Tickets für beide Livestreaming-Events von Moonspell am 18.06. und 19.06.2021!

Mit diesem Bundle-Ticket habt ihr Zugang zu beiden Livestreams und könnt diese auch bis 96 Stunden nach der zweiten Show so oft ihr wollt ansehen. Außerdem bekommt ihr eine Stunde zusätzliche, rare Live-Aufnahmen zu sehen.

Dazu müsst ihr nur das untenstehende Formular ausfüllen und in das Lösungsfeld „Moonspell“ schreiben:

