Motörhead-Challenge: ACE OF SPADES 40th Anniversary Box zu gewinnen

MOTÖRHEAD-Wochen bei METAL HAMMER! Wir feiern 40 Jahre ACE OF SPADES mit vier einzigartigen Picture Discs: Sichert euch jetzt die einzigartigen 7"-Vinyle, exklusiv mit dem Magazin unter www.metal-hammer.de/motorhead!

Seit dem 14.10.2020 steht die METAL HAMMER-Novemberausgabe in den Läden. Wir suchen die Verrückten unter euch, die sämtliche 4 A-Seiten-Cover der 7″ ihr eigen nennen. Sammle die vier Vinyle und schicke uns ein Foto davon! Das kreativste Foto gewinnt die luxuriöse ACE OF SPADES 40th Anniversary Box. Platz 2 und 3 dürfen sich über das Motörhead-Sonderheft plus die ‘Bomber’/‘Overkill’ 7″ freuen.

Die umfangreiche ACE OF SPADES (40th Anniversary Edition) Vinyl-Box (VÖ 30.10.2020)

Streng limitiert!

Vinyl in schwarz

Kommt mit:

Live Doppel-LPs „Live at Whitla Hall, Belfast“ und „Live at Parc Expo, Orleans“

Doppel-LP „The Good, The Broke & The Ugly“

10″Mini-LP „A Fistful Of Instrumentals“

DVD

Buch in Lederoptik (40-seitig), 1980 Tour Programm(Repro), Comic und 5 MOTÖRHEAD Poker Würfeln

1x Motörhead 40th Anniversary Box und je 1x Motörhead Sonderheft plus ‘Bomber’/‘Overkill’ 7″ zu gewinnen!

Dazu müsst ihr nur das untenstehende Formular ausfüllen. Bitte beachten:

Euer Bild darf maximal eine Dateigröße von 2 Megabyte haben und muss im JPG- oder PNG-Format vorliegen.

TEILNAHMEBEDINGUNGEN:

Teilnahmeberechtigt sind alle volljährigen Einsender außer Mitarbeiter der beteiligten Firmen und deren Angehörige. Personen unter 18 Jahren benötigen die Einwilligung ihres/ihrer Erziehungsberechtigten.

Die Gewinner werden unter allen Teilnehmern durch das Los ermittelt. Mehrfachmails, computergenerierte E-Mails sowie E-Mails von Gewinnspiel-Diensten werden vom Gewinnspiel ausgeschlossen!

Teilnahmeschluss ist der 25.10.2020, 23:59 Uhr. Der Rechtsweg und die Barauszahlung sind ausgeschlossen. Die Gewinnerziehung erfolgt zufallsbasiert.

Exklusiv mit METAL HAMMER: ACE OF SPADES-Vinyl als 7″-Picture Disc mit vier verschiedenen Motiven zum Jubiläum – jetzt bestellen, nur unter www.metal-hammer.de/motorhead