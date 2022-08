Nightwish: Tuomas Holopainen hat neue Songs geschrieben

auch interessant

Das letzte Nightwish-Album HUMAN. :II: NATURE. (2020) liegt erst zwei Jahre zurück, doch bald wird es nicht mehr die aktuellste Platte der Band sein. Keyboarder und Haupt-Songwriter Tuomas Holopainen hat gegenüber Rock Sverige angekündigt, an neuem Material zu arbeiten.

Nightwish: Nächstes Jahr geht es ins Studio

Empfehlung der Redaktion Floor Jansen kann sich nicht vorstellen, Nightwish zu verlassen Symphonic Metal Sängerin Floor Jansen, die seit 2020 auch als Solokünstlerin unterwegs ist, versichert, dass Nightwish immer ihr prioritäres Projekt bleiben wird. „Ich habe alle Songs während der Pandemie fertiggekriegt“, sagte er über die Nutzung seines Lockdowns. Dabei sei er auch von der schwierigen Zeit inspiriert worden: „Lyrisch sind da ein paar Dinge, die die Pandemie spiegeln, aber nicht auf die Art, auf die man es erwartet.“ Inzwischen sei der Prozess über ihn hinaus fortgeschritten: „Wir haben uns vor drei Wochen zum ersten Mal mit der ganzen Band die Demos angehört. Es läuft an.“ Knapp ein Jahr habe er für die neuen Lieder mitsamt Texten gebraucht, gab Holopainen an. Die Demos haben Nightwish dann vor knapp zwei Monaten fertiggestellt. „Wir gehen nächsten Sommer ins Studio, also in rund einem Jahr“, so der Ausblick des Band-Kopfs in die Zukunft. Derzeit nutzt die Symphonic Metal-Gruppe die Festivalsaison.



Die letzten zwei Jahre für die Band

Empfehlung der Redaktion Marco Hietala schließt eine Nightwish-Rückkehr für sich aus Symphonic Metal Ex-Nightwish-Bassist Marco Hietala erklärte kürzlich, dass er nicht von einer baldigen Rückkehr zur finnischen Symphonic Metal-Band ausgehen würde. Das noch titellose zehnte Nightwish-Album wird seit 2002 die erste Scheibe ohne Bassist und Sänger Marko Hietala sein. Dieser beschloss im Januar 2021, sich aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen und demnach auch die Band zu verlassen. Darauffolgend nahm Jukka Koskinen von Wintersun als Session-Bassist dessen Platz ein. Ihr erstes Konzert vor Publikum mit Koskinen spielten Nightwish im Juli 2021. Davor hatte es zwei interaktive Konzert-Streams gegeben, die mit 150.000 Zuschauern und einer Millionen Euro Einnahmen einen Rekord in der finnischen Streaming-Geschichte aufstellten.

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.