Ozzy Osbourne ist Gastsänger auf neuem Post Malone-Album

Ozzy Osbourne arbeitet derzeit darauf hin, sich wieder komplett herzustellen – so weit das eben im zarten Alter von 70 Jahren möglich ist. So entwickelte sich Anfang 2019 eine Erkältung zur Lungenentzündung, und dann brachen nach einem Sturz in seinem Zuhause alte Verletzungen wieder auf, weswegen der „Prinz der Dunkelheit“ Teile seiner Abschiedstournee neu ansetzen musste. Nichtsdestotrotz fand Ozzy in all dem Kuddelmuddel Zeit, ein bisschen Musik zu machen – mit einem für ihn ungewöhnlichen Kollaborationspartner: Post Malone.

Im Kern ein Metaller

So veröffentlicht der Hip-Hopper diesen Freitag (6. September) sein neues Album HOLLYWOOD BLEEDING. Und wie es sich für einen Künstler aus dem Urban-Segment gehört, hat der 24-jährige Post Malone diverse andere Musiker eingeladen, daran mitzuwirken. So sind auf der dritten Platte des aus Syracuse im US-amerikanischen Bundesstaat stammenden Rappers zahlreiche Freunde und Kollegen gefeatured wie Travis Scott, SZA, Swae Lee, Future, Meek Mill, Young Thug, Halsey, Lil Baby – und eben auch Ozzy Osbourne.

Total aus dem Nichts kommt die Zusammenarbeit von Post Malone mit dem Heavy Metal-Urgestein nicht. Schließlich ist der angesagte Sänger als Metalhead bekannt. So war seine erste professionelle Band eine Metal-Formation. Und als DJ legte er schon mal gerne etwas von My Chemical Romance auf. Dies hat sich freilich herumgesprochen: So trat er bei den Video Music Awards mit Aerosmith auf, und hing offenbar schon mit den Jungs von Metallica ab. Insofern ist ein gemeinsamer Track mit Ozzy Osbourne nur konsequent und stellt den nächsten Schritt dar.

