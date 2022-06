Ozzy Osbourne: OP am Montag bestimmt sein weiteres Leben

Für Ozzy Osbourne stehen wichtige Tage an. Dies hat seine Gattin Sharon Osbourne in der britischen Fernsehsendung ‘The Talk’ (siehe unten) berichtet. Der „Prinz der Dunkelheit“ wird sich am Montag, den 13.6., einer „großen Operation“ unterziehen, welche „den Rest seines Lebens bestimmen“ wird.

Wegweisende Tage

Sharon kündigte in der Sendung von Mittwoch Abend an, dass sie am Donnerstag zu ihrem Ehemann zurück in die Vereinigten Staaten von Amerika zurück fliegen werde, um vor und nach der Operation an seiner Seite zu sein. Auf Nachfrage ihrer Co-Moderatorin Vanessa Feltz bestätigte die 69-Jährige, dass für Ozzy Osbourne am kommenden Montag eine „große Operation“ ansteht. „Ich muss dabei sein. Und sie wird wirklich den Rest seines Lebens bestimmen. Mein Sohn wird zudem in drei Wochen eine Tochter bekommen. Und am 1. Juli ist unser 40. Hochzeitstag.“

Pläne für Ehejubiläum hat das Paar angesichts der aktuellen Umstände noch nicht gemacht. „Das weiß ich noch nicht. Es hängt von allem mit Ozzy ab.“ Vergangenen Monat hatte Ozzy Osbourne im Interview dem britischen „Classic Rock“-Magazin bereits offenbart, dass die Black Sabbath-Legende zurzeit auf eine weitere OP an seinem Nacken wartet. „Ich kann derzeit nicht ordentlich laufen. An jedem Morgen habe ich Physiotherapie. Mir geht es irgendwie besser, aber noch lange nicht so gut, wie ich es gerne hätte, um wieder auf Tournee zu gehen.“

Sharon Osbourne reveals that Ozzy Osbourne is set to have a major operation on Monday that will „determine the rest of his life.“@MrsSOsbourne | @OzzyOsbourne pic.twitter.com/kC3BJQrnkk — The Talk (@TheTalkUK) June 8, 2022

