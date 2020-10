Ozzy Osbourne: Opfer von Kreditkartenbetrug

Foto: (c) Mike Marsland. All rights reserved.

Jemand hat mit den Kreditkarten von Ozzy Osbourne und seiner Ehefrau Sharon bezahlt. Dies hat die 68-Jährige am 27. Oktober in ihrer TV-Sendung „The Talk“ offenbart. Eigentlich drehte sich das Gespräch um einen Einbruch am Set der Late Night Show von Conan O’Brien, doch dann lenkte Sharon den Fokus auf den Kreditkartenbetrug.

Bitte ziehen Sie durch

„Ich sage euch, was noch falsch ist“, leitete die Managerin von Ozzy Osbourne über. „Heute ist der Geburtstag meiner Tochter Kelly [sie wurde 36 Jahre alt – Anm.d.R.]. Ich bin gestern Abend noch losgefahren, um ihr Geschenk abzuholen. Dann gebe ich denen meine Kreditkarte und sie kommen zurück und fragen mich, ob ich noch eine andere Kreditkarte habe. Sie sei nicht durchgegangen. Daraufhin sagte ich: ‚Naja, versuchen Sie es noch einmal, ziehen Sie sie noch mal durch.‘ Die Karte ging aber immer noch nicht durch. ‚Haben Sie noch eine andere?‘ Ich antwortete: ‚Natürlich habe ich das.‘

Also gebe ich ihnen Ozzys Karte – und sie kommen zurück uns sagen: ‚Haben Sie noch eine andere Karte? Die ist auch nicht durchgegangen.‘ Und ich denke mir: ‚Was ist hier los?‘ Irgendjemand hat die Beträge in die Höhe getrieben und Ozzys und meine Kreditkarte überzogen. Ich rief bei der Kreditkartenfirma an und sie sagten: ‚Nein, ihre Karte ist überzogen. Und Ozzys Konto ebenfalls.‘ Dann sagte ich: ‚Aber ich war nicht in diesem oder jenem Geschäft.'“ Des Weiteren erzählte die Frau von Ozzy Osbourne, dass Sie mit der Kreditkartenfirma die abgezwackten betrügerischen Beträge noch einmal einzeln durchgegangen ist. Das Geschenk für Kelly konnte Sharon Osbourne trotzdem noch besorgen.

