Party.San 2019: Alles über das Metal-Open Air in Thüringen

Alle zwei Jahre wird in Anröchte das Festival Big Day Out veranstaltet. In diesem Jahr ist es wieder so weit und ihr könnt Tickets gewinnen.

Alle zwei Jahre geht es in Anröchte rund. Davon konnten sich in den vergangenen Jahren bereits Top-Acts wie In Extremo, Bad Religion, Billy Talent, Beatsteaks, Kraftklub, Guano Apes und viele mehr überzeugen. Und auch 2019 präsentiert die JZI Anröchte e.V. ein Programm, mit dem das Big Day Out Festival seinem Ruf als lautstärkste Sehenswürdigkeit der Region garantiert gerecht wird. Ob Rock, Rap, Metal oder Punk – auch auf dem Big Day Out 10.0 Festival ist musikalisch wieder für so ziemlich jeden etwas dabei. Den besonderen Reiz des Big Day Out Festivals machen aber natürlich nicht nur die großartigen Live-Acts aus.…